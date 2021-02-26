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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов против Ротор

Тамбов Логотип футбольный клуб Тамбов 1:3 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
Тамбов
Ротор
1 : 3
завершен
26 февраля 2021, 19:00
пятница
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 20 тур
Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ,МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 3.54 3.44 2.19
Лига ставок 4.40 3.70 1.92
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    18' Денисов Александр (3) уходит с поля, Алиев Азер (7) вышел на поле
     
    41' (1:0) Архипов Артем (9) (Алиев Саид)
     
    54' (1:1) Автогол Гигашвили Зураб (17)
     
    2
    58' Кабахидзе Владимир (81) уходит с поля, Аванесян Тигран (87) вышел на поле
    58' Минаев Роман (37) уходит с поля, Климов Кирилл (18) вышел на поле
     
    2
    69' Архипов Артем (9) уходит с поля, Терехов Антон (19) вышел на поле
    69' Дроздов Никита (31) уходит с поля, Чабанов Евгений (10) вышел на поле
     
    90+2' Аванесян Тигран (87)
     
    10' Байрыев Азат (28)
     
    3
    46' Алейник Олег (8) уходит с поля, Жигулёв Илья (20) вышел на поле
    46' Щеткин Алексей (10) уходит с поля, Муллин Камиль (72) вышел на поле
    46' Серченков Сергей (11) уходит с поля, Кипиани Николай (7) вышел на поле
     
    56' Жигулёв Илья (20)
     
    58' (1:2) Понсе Андрес (23) (Кипиани Николай (7))
     
    72' (1:3) Кипиани Николай (7)
     
    85' Понсе Андрес (23) уходит с поля, Маевский Иван (14) вышел на поле
    Голы
    Архипов Артем
    ассистент Алиев Саид     		1:0 41’
    54’ 1:1(А) Гигашвили Зураб
    58’ 1:2 Понсе Андрес
    ассистент Кипиани Николай
    72’ 1:3 Кипиани Николай
    Наказания
    10’ Байрыев Азат
    56’ Жигулёв Илья
    Аванесян Тигран 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Алиев Азер Денисов Александр 18’
    46’ Жигулёв Илья Алейник Олег
    46’ Муллин Камиль Щеткин Алексей
    46’ Кипиани Николай Серченков Сергей
    Аванесян Тигран Кабахидзе Владимир 58’
    Климов Кирилл Минаев Роман 58’
    Терехов Антон Архипов Артем 69’
    Чабанов Евгений Дроздов Никита 69’
    85’ Маевский Иван Понсе Андрес
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 7
    		12 Фолы 17
    		3 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		37% Владение мячом 63%
    		5 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Храневец
    Храневец
    27 февраля в 14:22
    матч достойный финала лиги чемпионов ! занавес !
    galem72
    galem72
    27 февраля в 10:46
    Для чего нужны эти потуги и снова за бюджетный счёт? Жителям Тамбовской и Волгоградских областей очень "приятно" смотреть, как волшебно тратятся их региональные бюджеты на игру вот этих.
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 февраля в 10:02
    Надо все команды РПЛ расформировывать после каждого тура и вновь собирать к следующему,а платить по результату сыгранного матча.Переход между командами-свободный,переезд между городами -за личный счёт.
    ZhenyaBel1982
    ZhenyaBel1982
    27 февраля в 01:35
    Тамбов дал бой ротору.Угораю!
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ Vadik (раскрыть)
    26 февраля в 22:37
    Да всё отлично было, кроме защиты. Проходной двор в собственной обороне, за ним и не видно сколько всего много в атаке получалось. Нужно Кверквелию с Гогуа возвращать обязательно к следующей же игре. Нормальная команда накидает мама не горюй с такой нашей обороной.
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ 1-я конная (раскрыть)
    26 февраля в 22:35
    Волевой победой принято называть ту, в которой команда уступающая в счёте сравнивает, а потом и добивается победой. Это такой журналистский штамп, типа.
    санек002
    санек002
    26 февраля в 22:29
    ТАМБОВ В ПОЛНОЙ КЛОАКЕ!ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
    1-я конная
    1-я конная
    26 февраля в 22:16
    Ротор с победой, но в чём тут "волевая" победа? Скоро такими темпами 1:0 будет под заголовком "разгром".
    Когда МЮ обыграл Бавария - вот это была волевая победа
    Ironigor
    Ironigor
    26 февраля в 22:13
    Ротор спокойно забрал свои заслуженные три очка , Тамбов был как не странно местами хорош. Удачи Ротору!!! Алания всегда с вами друзья уже много лет !!!
    Крикун
    Крикун
    26 февраля в 21:46
    Почитал комменты, в шоке от того, что кто то это смотрел.
    Vadik
    Vadik
    26 февраля в 21:38
    Слабая игра Ротора. Чем 3 сбора занимались не понятно. Тамбов в 1 тайме лучше выглядел. В перерыве Хацкевич что-то изменил в настрое и наши начали бегать. Потом пришел результат!!!! С Победой!!!! Но с Химками такая игра не прокатит!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    26 февраля в 21:36
    Ротору хотя бы за зону стыков бы зацепиться.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    26 февраля в 21:29
    В первом тайме создавалось впечатление, что "Ротор" вполноги собирается забрать три очка особо не напрягаясь. Но "Тамбов" в первой половине полностью перебегал "Ротор" - создавали моменты, забили гол, могли довести преимущество до более существенного. После первого тайма тренерский штаб "Ротора" внес необходимые коррективы, футболисты добавили в движении. "Тамбов" рассыпался буквально через десять минут второго тайма - спишем это на то что команда не смогла играть против более мобильного и скоростного "Ротора", физика подсела и бензин кончился, а прочие предположения оставим в области домыслов.
    ermak6848
    ermak6848
    26 февраля в 21:20
    у РОТОРА была мотивация - зацепиться в турнироной таблице..
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    26 февраля в 21:15, ред.
    Пешком играли весь первый тайм. Потом во втором тайме пришлось немного побегать - забили три, и продолжили играть пешком. Конечно Тамбов не команда а Ротор сегодня тренировку по-сути провёл. За интригу благодарить не буду, конечно, но после первого тайма я малость офигел -)
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 февраля в 21:10
    Если судить по игре "Тамбова" во втором тайме, то волевая победа Ротора - слишком "громко сказано"
    112910415
    112910415
    26 февраля в 21:06
    старались как могли
    Gahi
    Gahi
    26 февраля в 20:55
    Во втором тайме Ротор смог переломить  игру против Тамбова за счёт сыгранности команды и взаимопонимания между партнёрами. Чего к сожалению не хватило этого взаимопонимания в команде Тамбова в силу объективных причин при формировании игроков на этот матч. Но при всех своих трудностях команда Тамбова заслуживает самых добрых слов за желание играть достойно против своего соперника. Ротор достойно провел второй тайм и смог выиграть в этом не простом матче, который сложился не так просто для него. Удачи 
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    26 февраля в 20:55
    хех а все кто поставил на Ротор когда коэфициент поднялся до 9 молодец)хесли вы не поняли еще как работает наша договорная лига))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    26 февраля в 20:55
    С победой Волгоград!
    Дюко-гинеровскому тресту поклон.
    Futurista
    Futurista ответ Ravshan878 (раскрыть)
    26 февраля в 20:52
    ку : ку ку ку )...
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Futurista (раскрыть)
    26 февраля в 20:50
    Как говорится ку - ку гриня. )))
    Futurista
    Futurista
    26 февраля в 20:45
    Вот все и стало на свои места...без сенсаций)...
    Gahi
    Gahi
    26 февраля в 19:53
     В первой игре нового года и первый гол от команды Тамбов, которую все списали и за проблем в клубе. Но при всем этом команда удивляет своей игрой в первом тайме в хорошем смысле этого слова, против Ротора, будем с интересом ждать начала второго тайма.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    26 февраля в 19:50
    я чот не пойму эти футболисты которые в Тамбов пришли они там за еду играют?....значит их в Европу надо отправлять в след сезоне...а не наши "гранды"))
    Gahi
    Gahi
    26 февраля в 19:44
    Молодцы Тамбов за такую игру.
    LOpp
    LOpp
    26 февраля в 19:42
    Искромётный российский футбол вернулся.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 февраля в 19:24
    Игра уровня пфл
    Gahi
    Gahi
    26 февраля в 18:44
    Когда волк голодный от него можно ждать всё что угодно, так и Тамбов может всех сегодня удивить,  если только Ротор будет с этим согласен. Удачи командам и без травм.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    26 февраля в 15:10
    Возвращение рпл и сразу такой матч,поле две команды еле еле, короче наш родной убогий футбол во всей красе вернулся к нам.
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