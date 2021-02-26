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1 : 3
завершен
26 февраля 2021, 19:00
пятница
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Стадион Мордовия Арена (Саранск)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ,МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Архипов Артем
ассистент Алиев Саид
|1:0
|41’
|54’
|1:1(А)
|Гигашвили Зураб
|58’
|1:2
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Понсе Андрес
ассистент Кипиани Николай
|72’
|1:3
|Кипиани Николай
|10’
|Байрыев Азат
|56’
|Жигулёв Илья
|Аванесян Тигран
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Алиев Азер
|Денисов Александр
|18’
|46’
|Жигулёв Илья
|Алейник Олег
|46’
|Муллин Камиль
|Щеткин Алексей
|46’
|Кипиани Николай
|Серченков Сергей
|Аванесян Тигран
|Кабахидзе Владимир
|58’
|Климов Кирилл
|Минаев Роман
|58’
|Терехов Антон
|Архипов Артем
|69’
|Чабанов Евгений
|Дроздов Никита
|69’
|85’
|Маевский Иван
|Понсе Андрес
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|11
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|17
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|3
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|5
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|2
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