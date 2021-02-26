В 93 Чондрич Йосип Спасений: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 28 Байрыев Азат Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 7 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 4 Кожемякин Олег Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 81 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 8 Алейник Олег Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 77 Давиташвили Зурико Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 13 Макаров Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 17 Песегов Евгений Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 11 Серченков Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

З 70 Шомко Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 23 Понсе Андрес Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 85

Н 10 Щеткин Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 22 Обухов Игорь

В 34 Репин Никита

З 27 Гогуа Седрик

З 33 Кверквелия Соломон

З 25 Степанов Данил

П 20 Жигулёв Илья Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

П 7 Кипиани Николай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

П 14 Маевский Иван Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

П 99 Медведь Владимир

Н 21 Арабидзе Георгий