В 30 Песьяков Сергей Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 2 Алисами Хайтам Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 34 Козлов Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 5 Пасы: 42 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 71 Поярков Николай Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 8 Гигович Армин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 15 Глебов Данил Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 21 Махатадзе Георгий Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 67

З 5 Хаджикадунич Деннис Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 9 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

Н 11 Алмквист Понтус Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 99 Полоз Дмитрий Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 67

Н 20 Соу Али Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Рудаков Максим

З 22 Павловец Александр

З 3 Рукас Томас

З 4 Терентьев Денис

П 26 Саплинов Александр

П 23 Тугарев Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 23

П 25 Фольмер Кирилл

Н 13 Обухов Владимир Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 23