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0 : 0
завершен
06 марта 2021, 19:00
суббота
|Гигович Армин
|28’
|Хаджикадунич Деннис
|37’
|40’
|Заболотный Антон
|63’
|Терехов Сергей
|71’
|Нобоа Кристиан
|85’
|Новосельцев Иван
|90+6’
|Цаллагов Ибрагим
|90+6’
|Бурмистров Никита
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тугарев Роман
|Полоз Дмитрий
|67’
|Обухов Владимир
|Махатадзе Георгий
|67’
|81’
|Руденко Александр
|Жоаозиньо
|81’
|Дуганджич Марко
|Заболотный Антон
|85’
|Бурмистров Никита
|Юсупов Артур
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|6
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|10
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|5
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|4
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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