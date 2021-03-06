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Ростов - Сочи
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Сочи

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Лига ставок 3.40 3.05 2.39
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    28' Гигович Армин (8)
     
    37' Хаджикадунич Деннис (5)
     
    2
    67' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Тугарев Роман (23) вышел на поле
    67' Махатадзе Георгий (21) уходит с поля, Обухов Владимир (13) вышел на поле
     
    40' Заболотный Антон (9)
     
    63' Терехов Сергей (13)
     
    71' Нобоа Кристиан (16)
     
    2
    81' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
    81' Заболотный Антон (9) уходит с поля, Дуганджич Марко (17) вышел на поле
     
    2
    85' Новосельцев Иван (25)
    85' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Бурмистров Никита (18) вышел на поле
     
    2
    90+6' Цаллагов Ибрагим (15)
    90+6' Бурмистров Никита (18)
    Наказания
    Гигович Армин 28’
    Хаджикадунич Деннис 37’
    40’ Заболотный Антон
    63’ Терехов Сергей
    71’ Нобоа Кристиан
    85’ Новосельцев Иван
    90+6’ Цаллагов Ибрагим
    90+6’ Бурмистров Никита
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тугарев Роман Полоз Дмитрий 67’
    Обухов Владимир Махатадзе Георгий 67’
    81’ Руденко Александр Жоаозиньо
    81’ Дуганджич Марко Заболотный Антон
    85’ Бурмистров Никита Юсупов Артур
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 8
    		2 Удары в створ 2
    		11 Фолы 10
    		5 Угловые 4
    		0 Офсайды 4
    		53% Владение мячом 47%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    pioner1987
    pioner1987 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    07 марта в 12:25
    Тот реванш должны брать юниоры Ростова, а не основная команда
    stanichnik
    stanichnik ответ nikoladolgov (раскрыть)
    07 марта в 01:31
    Доброго Здоровья Николай!
    Самое последнее с кем можно заподозрить договорняк у ростовчан, это как раз с Сочи!
    SHMEL
    SHMEL
    06 марта в 23:17
    Игра смотрелась , но игроки действовали порой чересчур грубо. Думал Ростов победит, но не дожали.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    06 марта в 22:42
    Жаль что Ростов не взял реванш за тот матч ( 1 : 10 ) .А стоило бы !
    SPV
    SPV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    06 марта в 22:36
    Пока спорно про Федотова, хотелось бы посмотреть на него в ЕК, а у нас стрельнуть может практически каждый
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    06 марта в 22:28
    Браво Сочи..
    После 4-х сухих побед подряд слегка споткнулись в Ростове...
    Ничего страшного...
    "Сочи" начали чемпионат с 7-ми беспроигрышных матчей...
    Надеюсь так же удачно его и закончат...
    Федотов по-прежнему лучший тренер в Лиге...
    SPV
    SPV ответ Николай к (раскрыть)
    06 марта в 22:13
    Это может случиться только если Валера возьмет чемп с Ростовом и потом в ЕК пошумит, но по мне это фантастика. Карпин просто пока хороший тренер не более, выиграть надо что то для убедительности и в европе уровень показать. Сейчас Федун даже не посмотрит в его сторону и правильно сделает, таких тренеров вагон и маленькая тележка.
    ФК Зенит всея Руси
    ФК Зенит всея Руси ответ Николай к (раскрыть)
    06 марта в 21:44
    Дивно наблюдать в одной строчке слова "Федун" и "дипломатия".

    А "Федун" и "разум" я воспринимаю вообще как антонимы.
    =========

    Как вообще в вашей голове поместилось, чтобы Федун позвал Карпина? То есть, оба они должны забыть, как один обозвал второго "сбитым лётчиком"?

    Надеюсь, хотя бы у одного из них всё-таки мужская честь осталась.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    06 марта в 21:42
    Побидила дружба !
    pomor45
    pomor45 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    06 марта в 21:26
      112910415
      112910415
      06 марта в 21:26
      ростовчане старались, как могли
      kts99
      kts99
      06 марта в 21:23
      Понтус хлам. В топку.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ ответ vitalik dobroy (раскрыть)
      06 марта в 21:22
      Полсостава этого Сочи принесли в Ростов серебро в 2017,это зубры рпл,так что нынешняя молодежь нормально сыграла.Хотя могли и победить, впрочем как и проиграть.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      06 марта в 21:16
      Договорняк ! К бабке не ходи !
      Николай к
      Николай к
      06 марта в 21:16
      Карпину домой пора в Спартак возращаться.
      Надеюсь что у Федуна хватит разума и дипломатии это сделать.
      RiotZero
      RiotZero
      06 марта в 21:14, ред.
      При всём уважении к Игорю Васильевичу Гамула, лучший игрок матча не Данил Глебов, а Хайтам Алеесами, чувак играл не на своей позиции и сухарь Песьякова в большей степени его заслуга. А главное разочарование матча это Понтус Алмквист, запорол два отличных момента.
      Аксинья
      Аксинья
      06 марта в 21:13
      Несмотря на отсутствие забитых мячей получилась весьма "боевая" ничья в пользу прямого конкурента этих команд Локомотива))
      vitalik dobroy
      vitalik dobroy ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      06 марта в 21:08
      Слабое утешение! )
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      06 марта в 21:04
      Нервный матч с большими энергозатратами.При том что Ростов играл без ряда игроков основы,ничья скорее в актив.
      isamsn
      isamsn
      06 марта в 21:04
      Не наиграли сегодня на гол ни одни не другие. Сплошная бестолковая суета и крайне низкое техническое мастерство футболистов.
      vitalik dobroy
      vitalik dobroy
      06 марта в 21:04
      Результат игры в пользу Локо!
      Союзник противников
      Союзник противников
      06 марта в 21:02
      Полная засуха в РПЛ!Хотя ВАлера сыграл с двумя лидерами вничью,это мало кого утешит.
      Михаил Полунин
      Михаил Полунин
      06 марта в 21:01
      Удалять надо было Нобоа... А ВАР молчал... Дело сделали...
      Ravshan878
      Ravshan878
      06 марта в 20:59
      Вперёд Ростов.Последний атаки нужен гол. Красный по делу.
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин
      06 марта в 20:54
      C.Ronaldo the goat 🐐
      Ravshan878
      Ravshan878
      06 марта в 20:53
      Мевля no gentlemen.🐐.👎.)
      ildar_3871
      ildar_3871
      06 марта в 20:50, ред.
      Вся Россия сегодня за Ростов !
      isamsn
      isamsn
      06 марта в 20:35
      Кроме желания нужно иметь технику и мастерство в обработке мяча. К сожалению у Ростовчан сегодня нет ни первого ни второго.
      Анатолий Касаткин
      Анатолий Касаткин
      06 марта в 20:28
      Ростов вырвет победу 1-0
      Крикун
      Крикун
      06 марта в 20:25
      Как они умудрились Зе рассечение сделать? Где в Ростове нашли криптонит?!
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