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1 : 3
завершен
19 марта 2021, 19:00
пятница
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Стадион Центральный (Казань)
|20’
|0:1(П)
|Мирзов Резиуан
|28’
|0:2
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Могилевец Павел
ассистент Мирзов Резиуан
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Деспотович Джордже
ассистент Костюков Михаил
|1:2
|42’
|75’
|1:3
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Кухарчук Илья
ассистент Мирзов Резиуан
|Деспотович Джордже
|19’
|Тренеру Слуцкий Леонид
|21’
|Зотов Георгий
|45+2’
|Кварацхелия Хвича
|53’
|64’
|Дагерсталь Филип
|65’
|Могилевец Павел
|80’
|Тихий Дмитрий
|Бакаев Солтмурад
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Камышев Илья
|Глушаков Денис
|Бакаев Солтмурад
|Макаров Денис
|71’
|71’
|Кухарчук Илья
|Могилевец Павел
|Мусаев Леон
|Шатов Олег
|80’
|90+3’
|Глушенков Максим
|Мирзов Резиуан
|90+4’
|Себаи Сенин
|Конате Мохамед
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|16
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|13
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|11
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|4
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|0
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|3
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Снова оборона дает играть перед штрафной, да и в штрафной, Химки просто с почтением приняли эти подарки.
Снова оборона дает играть перед штрафной, да и в штрафной, Химки просто с почтением приняли эти подарки.