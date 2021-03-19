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Рубин - Химки
Сочи - Тамбов

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Химки

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.604.57
Лига Ставок 1.67 3.75 5.80
Фонбет Live! 44.00 21.00 1.03
Мелбет 1.64 3.85 6.16
 
19' Деспотович Джордже (9)
 
21' Тренеру Слуцкий Леонид
 
42' (1:2) Деспотович Джордже (9) (Костюков Михаил (14))
 
45+2' Зотов Георгий (31)
 
53' Кварацхелия Хвича (21)
 
71' Макаров Денис (25) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (87) вышел на поле
 
80' Шатов Олег (20) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
 
90+4' Бакаев Солтмурад (87)
 
20' (0:1) Мирзов Резиуан (11)
 
28' (0:2) Могилевец Павел (28) (Мирзов Резиуан (11))
 
56' Глушаков Денис (8) уходит с поля, Камышев Илья (21) вышел на поле
 
64' Дагерсталь Филип (3)
 
65' Могилевец Павел (28)
 
71' Могилевец Павел (28) уходит с поля, Кухарчук Илья (44) вышел на поле
 
75' (1:3) Кухарчук Илья (44) (Мирзов Резиуан (11))
 
80' Тихий Дмитрий (6)
 
2
90+3' Мирзов Резиуан (11) уходит с поля, Глушенков Максим (9) вышел на поле
90+4' Конате Мохамед (45) уходит с поля, Себаи Сенин (19) вышел на поле
Голы
20’ 0:1(П) Мирзов Резиуан
28’ 0:2 Могилевец Павел
ассистент Мирзов Резиуан
Деспотович Джордже
ассистент Костюков Михаил 		1:2 42’
75’ 1:3 Кухарчук Илья
ассистент Мирзов Резиуан
Наказания
Деспотович Джордже 19’
Тренеру Слуцкий Леонид 21’
Зотов Георгий 45+2’
Кварацхелия Хвича 53’
64’ Дагерсталь Филип
65’ Могилевец Павел
80’ Тихий Дмитрий
Бакаев Солтмурад 90+4’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
56’ Камышев Илья Глушаков Денис
Бакаев Солтмурад Макаров Денис 71’
71’ Кухарчук Илья Могилевец Павел
Мусаев Леон Шатов Олег 80’
90+3’ Глушенков Максим Мирзов Резиуан
90+4’ Себаи Сенин Конате Мохамед
Статистика
 16 Удары по воротам 8
6 Удары в створ 3
11 Фолы 13
11 Угловые 2
3 Офсайды 4
62% Владение мячом 38%
0 Cэйвы 5
4 Предупреждения 3
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Все комментарии
galem72
galem72
20 марта в 10:28
Крутяк! Химы молодчаги! ))
kaktus903
kaktus903
20 марта в 08:23
Молодцы Химки, опустили Лёню с небес на землю
mars6791
mars6791 ответ y9j9adpwhba4 (раскрыть)
20 марта в 08:04
Или укреплять оборону, или повышать эффективность атаки, реализацию.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 марта в 05:50
Трудно оценить судейство, если матч не видел. Скажу лишь одно, после просмотра обзора игры. Хвичи надо было забивать в двух моментах. Судейскому корпусу надеюсь дадут оценку его работы по матчу.
Пепс
Пепс ответ За адекватность (раскрыть)
20 марта в 00:13, ред.
Ну не я же За адекватность, а Вы месье. Ну и будьте адекватным до конца. Ай да Черевченко... Он конечно молодец и Химки играли хорошо. Но справедливости ради уж - все таки быть молодцом полегче, когда с тобой в команде ещё один молодец со свистком бегает. Че не играть то, если соперник врывается в твою штрафную и ему свистят офсайд которого нет...или карточку влепят просто так... Гм...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 марта в 00:05
Слуцкий - Робин Гуд...
Отобрал 6 очков у Зенита...и отдал их Химкам...
За адекватность
За адекватность ответ Пепс (раскрыть)
19 марта в 23:14
А что же в моем посте неадекватного? Во первых это мое мнение, оно Вам может нравится или нет, это другой вопрос, но я как и любой другой пользователь на сайте имею право его высказывать. Вы можете считать, что условно "Химки" победили благодаря судьям, и это тоже Ваше право. Теперь раз уж коснулись судейства, то попытаюсь сформулировать свое отношение. Если условно предположить, что "Химки" или "Рубин" выйдут в ЕК, то я с вероятностью 99,9% могу сказать, что условный "Вильярреал" вынесет вперед ногами и одних и других минимум в 7-8 матчах из десяти и никакое судейство не спасет. Потому как я считаю, что играть нужно в первую очередь, а у нас только и привыкли на судейство плакаться. Одни надежды, поудачнее упасть в штрафной или в руку защитнику попасть, а там уж в зависимости от результата во всем обвиним судей или не будем обвинять.. А надо бы на свою игру в первую очередь надеяться. При всем при этом безусловно судейство оставляет желать лучшего и хочется что бы тема судейских ошибок вообще исчезла, как явление. Вообщем как-то так. Полностью личное субъективное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
Пепс
Пепс ответ За адекватность (раскрыть)
19 марта в 22:47, ред.
Какая же это тогда адекватность? Гм...если на ровном месте, где не было нарушения, сажаешь защитника на жёлтую, на том фланге где бегает Мирзов... Избирательная у Вас адекватность сударь.
За адекватность
За адекватность ответ Пепс (раскрыть)
19 марта в 22:45
Я Вас приветствую! Я в своих комментариях, высказывая мнение об увиденном матче, никогда не пишу о судействе. Смею предположить, что на данную тему на сайте и без меня хватает пользователей, готовых высказаться. Надеюсь мой ответ Вас удовлетворит.
Пепс
Пепс ответ За адекватность (раскрыть)
19 марта в 22:36, ред.
А че судью то не отметил? За адекватность так уж до конца. Перед штрафной в начале матча срубили Хвичу, на глазах у Матюнина - свисток промолчал. В аналогичной ситуации через 10 минут у противоположных ворот - свистнул. Штрафной, мяч попадает в стенку, рука, пеналь и гол. Вот и вся работа судейки. Отыграй ситуацию в обратную - повёл бы Рубин...и те кто ща хвалит Черевченко, хвалил бы Слуцкого.... Вот и все. Химки играли норм, но, эти свисточки в их сторону в первом тайме - они были. Желтая карточка Зотову -это вообще цирк... Хочешь адекватность - найди в этой жёлтой нарушение.
A.S.A
A.S.A
19 марта в 22:22
Химки сегодня победили абсолютно по делу, а Черевченко продолжает на отлично выполнять свою работу, показывая вполне хороший результат с командой среднего уровня и не имеющей большого бюджета! У Химок уже десятый матч подрят без поражений в РПЛ !!! Интересно было бы посмотреть на его работу в клубе уровня ЦСКА или Краснодар
Теперь пару слов о Рубине...команда Слуцкого полностью провалила первые пол часа игры...но потом выровнили ее и по игре вполне могли расчитывать на победу будь Хвича точнее..сегодня у Казанцев просто не шло...
Мирзов вполне заслуженно получил звание "игрок матча" гол плюс два асиста!
Химки с победой!!!
Kosmos58
Kosmos58
19 марта в 22:08
Не ожидал, но тем интересней!
ermak6848
ermak6848
19 марта в 22:06
Да, шанс вписаться в группу на Евро Лигу - приобрёл туманный вариант...
Шуnя771
Шуnя771
19 марта в 21:51
А нам такой "хоккей" нужен?)))
nikoladolgov
nikoladolgov
19 марта в 21:48
Однако ....
Химки команда уровня середняка Пердива , а дерут любую команду на выбор !
Червиченко - лучший тренер РПЛ, ему бы команду с деньгами , и тогда Европа будет у его ног.
А этих Семаков , Мусаевых, Тедесков, Гончаренков гнать ссанными тряпками из РПЛ !
minai
minai
19 марта в 21:46
Браво, Черевченко! Надрал задницу Бегемоту.
rubinovyi2
rubinovyi2
19 марта в 21:44
То чего я и боялся...зазвездились мальца...((
Надеюсь этот холодный душ от Химки отрезвит и команду,и Левонида.
d_fincher
d_fincher
19 марта в 21:43
Понятно, зачем РФС "спасал Тамбов. Сперва отдаст очки Сочи, а потом Зениту. Плюс статистику улучшат, ведь Сочи должно проникнуть в еврокубки.
y9j9adpwhba4
y9j9adpwhba4 ответ mars6791 (раскрыть)
19 марта в 21:39
Раньше то же дыры были в обороне. Соперники не воспользовались, этими моментами, что наоборот получалось у Рубина. Фартуна, когда-нибудь отвернулась бы от Слуцкого. В еврокубках команду разорвут.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 марта в 21:35
Во что значит когда тренер не физрук типа Семака и Мусаева, а тренер который по максимуму использует потенциал не самых топовых игроков, покупать готовых звёзд много ума не надо.
kts99
kts99
19 марта в 21:33
Пузырь химки лопнет.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ mars6791 (раскрыть)
19 марта в 21:32
Вальдес с компанией помнят наверно до сих пор тот матч, три момента два гола
112910415
112910415
19 марта в 21:29
нет !
такого не может быть !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 марта в 21:29
Глянул статистику. Три удара в створ, три голешника у Химок. Во дают.
Перерыв згладит проигрыш Рубина. Морально, физически. Не огорчаться.
ошалевший
ошалевший
19 марта в 21:18
ожидаемо,выложиться с лидерами и сливать всем равным,отдельно о судействе,хоть и без грубых ошибок но какой же слабый этот матюнин,хвича вообще не уровень европы,его место максимум здесь
Байкал-38.
Байкал-38.
19 марта в 21:17
Смотрел только концовку, но посмотрел сейчас назначение пенальти.
Был штрафной и мяч попал игроку Рубина в руки перед телом, если убрать руки, то мяч угодил бы в корпус. Вчера во встречи Уфа Локо мяч угодил защитнику Уфы в руку, а если убрать руку, то мяч шёл в створ ворот. В Уфе нет пенальти в Казани есть пенальти. Где логика?
По моему мнению в Уфе пенальти 100%, пенальти в сторону Рубина не стоило назначать.
sashasokol
sashasokol
19 марта в 21:17
Черевченко классный тренер, что ранее Арсенал, что сейчас Химки, играют в хороший футбол. С такими темпами он может скоро возглавить один из топ клубов. В целом, команды провели хороший матч, в котором немного удачливее оказались Химки, с чем команду и ее болельщиков поздравляю.
ЧиП
ЧиП
19 марта в 21:17
Я конечно за Химки, но VAR это зло!
Хотел это ещё вчера написать, после матча с Уралом.
mars6791
mars6791
19 марта в 21:15
Рубину еще далеко до идеала. Этот матч подчеркнул это. Потенциал не реализован. Моменты надо использовать в таких матчах, и просто прагматично забивать. Вспомнил сегодня бердыевский Рубин , в лучшие годы, с его огромным КПД в использование моментов, одна атака и победа в матче, и так примерно серия из 10 матчей, просто команда - киллер.
Снова оборона дает играть перед штрафной, да и в штрафной, Химки просто с почтением приняли эти подарки.
Крикун
Крикун
19 марта в 21:15
Пельмень вдруг решил что у него топовая команда и решил сыграть первым номером?)
Вот и результат!
Радует работа Черевченко, сильный тренер растёт.
Ну а Лёне будет урок, победы над спартаком и Зенитом окрыляют, но нужно уметь приземляться.
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