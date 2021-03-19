В 22 Дюпин Юрий Голов пропущено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 31 Зотов Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 77 Самошников Илья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 2 Старфельт Карл Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 5 Уремович Филип Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 28 Абильдгор Оливер Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 25 Макаров Денис Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 71

П 20 Шатов Олег Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 80

Н 9 Деспотович Джордже Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 14 Костюков Михаил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Медведев Никита

В 66 Янович Никита

З 4 Бегич Сильвие

П 87 Бакаев Солтмурад Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 19

П 12 Зуев Александр

П 8 Йевтич Дарко

П 38 Мусаев Леон Отборы: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

П 57 Пухаев Мишель