В «Спартаке» назвали примерные сроки возвращения Бабича после травмы

1768300144

сегодня, 13:29

Возвращение сербского защитника московского футбольного клуба «Спартак» Срджана Бабича в состав после травмы ожидается в апреле. Об этом сообщил глава медицинского департамента клуба Кирилл Козлов.

В октябре 2025 года Бабич перенес операцию на коленном суставе.

«В ближайшие дни после травмы Бабич был прооперирован, проходил реабилитацию здесь и за рубежом. Мы на связи с коллегами из Сербии. Ориентировочные сроки восстановления — апрель, есть вероятность, что в этом сезоне мы еще увидим его на поле», — сказал Козлов.

Бабич получил травму 18 октября в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1). Ему диагностировали разрыв крестообразной связки.

Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча в разных турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.