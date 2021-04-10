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Уфа - Ахмат
Химки - Тамбов
Ростов - Рубин

Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Ахмат

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 3:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Уфа
3 : 0
завершен
10 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 9.7 - 18
Очков за игру в нац. чемп.: 0.7 - 1.3
Средний возраст: 28.6 - 27
Средний рост: 184 - 181.3
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 5-3-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
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Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 25 тур
Стадион Нефтяник (Уфа) +11 +13, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.213.15
Лига Ставок 3.15 3.05 2.55
Фонбет Live! 1.05 15.00 56.00
Мелбет 3.08 3.30 2.48
BetBoom 3.00 3.10 2.62
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    13' (1:0) Мрзляк Филип (24) (Бауэр Мориц (32))
     
    33' Кротов Вячеслав (57)
     
    54' (3:0) Милетич Неманья (11) (Андрич Комнен (18))
     
    55' Камилов Владислав (29)
     
    2
    58' Табидзе Джемал (55) уходит с поля, Никитин Алексей (4) вышел на поле
    58' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    2
    71' Иванов Олег (19) уходит с поля, Бизоза Парфе (8) вышел на поле
    71' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Жамалетдинов Тимур (75) вышел на поле
     
    73' Плиев Константин (15)
     
    75' Бауэр Мориц (32) уходит с поля, Морозов Григорий (2) вышел на поле
     
    89' Милетич Неманья (11)
     
    9' Быстров Марат (96) уходит с поля, Адуев Амир (6) вышел на поле
     
    15' Тимофеев Артем (94)
     
    36' (2:0) Автогол Вилькер Анхель (4)
     
    63' Харин Евгений (59) уходит с поля, Кармаев Никита (38) вышел на поле
     
    2
    64' Сильва Исмаэл (11) уходит с поля, Нижич Зоран (20) вышел на поле
    64' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Алмаси Ладислав (18) вышел на поле
     
    78' Тимофеев Артем (94) уходит с поля, Кадыров Халид (10) вышел на поле
     
    90+4' Ненахов Максим (24)
    Голы
    Мрзляк Филип
    ассистент Бауэр Мориц     		1:0 13’
    Вилькер Анхель 2:0(А) 36’
    Милетич Неманья
    ассистент Андрич Комнен     		3:0 54’
    Наказания
    15’ Тимофеев Артем
    Кротов Вячеслав 33’
    Камилов Владислав 55’
    Плиев Константин 73’
    Милетич Неманья 89’
    90+4’ Ненахов Максим
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    9’ Адуев Амир Быстров Марат
    Никитин Алексей Табидзе Джемал 58’
    Голубев Артем Камилов Владислав 58’
    63’ Кармаев Никита Харин Евгений
    64’ Нижич Зоран Сильва Исмаэл
    64’ Алмаси Ладислав Ильин Владимир
    Бизоза Парфе Иванов Олег 71’
    Жамалетдинов Тимур Кротов Вячеслав 71’
    Морозов Григорий Бауэр Мориц 75’
    78’ Кадыров Халид Тимофеев Артем
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 6
    		5 Удары в створ 2
    		23 Фолы 8
    		3 Угловые 4
    		0 Офсайды 5
    		47% Владение мячом 53%
    		2 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Dauletbek
    Dauletbek
    11 апреля в 10:20
    Рпл раньше интересный был, сейчас не смотрю
    galem72
    galem72
    11 апреля в 10:09
    Отлично!
    andrefino13
    andrefino13
    10 апреля в 23:37
    Кто ставил на Уфу?))))))))
    ren888888
    ren888888
    10 апреля в 23:22
      ТТ
      ТТ ответ makkie (раскрыть)
      10 апреля в 22:53
      Ну что же ты такой ранимый?)
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      10 апреля в 21:43
      Хрень какая то.
      makkie
      makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
      10 апреля в 21:14
      Ты видимо забыл, что Ахмат с Крыльями официально договорняк катал.
      Матчи Урала с Ахматом напомнить? Где вся страна наблюдала цирк, но проверку в итоге никто не проводил...

      Хочешь верить, что в РПЛ всё чисто и под конец чемпионата нет странных матчей? На здоровье! Есть и реалисты, которые прекрасно видят действительность.
      Agamaga........
      Agamaga........
      10 апреля в 20:50
      Мдаа, Ахмат вовсе не сила. Лучше бы оставили старое название - "Терек".
      ermak6848
      ermak6848
      10 апреля в 20:49
      Дома стены помогают
      Gahi
      Gahi ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      10 апреля в 20:35
      Да вроде Павла Кукуяна изначально назначили на 25 тур этого матча, после эмоционального возмущение со стороны Уфы на судейство Евгения Кукуляка, и те крылатые слова КУ-КУ стали самым большим обсуждением среди болельщиков. А самое интересное, что у этих арбитров одинаковое начало фамилии.  Удачи Вам и хорошего настроения.
      Nеrаzzurri
      Nеrаzzurri ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
      10 апреля в 20:34
      это вряд ли, Крылья летят в рпл, а ахмат просто доигрывает сезон
      кубок впринципе покажет, кто прав
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
      10 апреля в 20:20
      В кубке мы сами любого оттелим .
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      10 апреля в 20:19
      Вот что значит РАХИМОВА слили !
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ Брулин (раскрыть)
      10 апреля в 20:18
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965 ответ Брулин (раскрыть)
        10 апреля в 20:17
        Есть договоренность,что вся ставка делается на кубок России.По сезону,так как команда комплектовалась в этом сезоне в 5 ку попасть практически нет возможно,нет еще полного взаимопонимания в связках,а через кубок можно попробовать.
        Nеrаzzurri
        Nеrаzzurri
        10 апреля в 20:16
        что и следовало доказать, победа над Краснодаром, это что то невероятное, что произошло с Ахматом, та же игр в кубке, это было разовая акция, думаю в кубке так же отелят от КС
        Брулин
        Брулин
        10 апреля в 20:08
        Талалаев: Мы понимаем, что сейчас идут игры чемпионата, и уже нет такого давления в плане очков. У нас есть договоренность...
        вот она и договоренность
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        10 апреля в 20:04
        Странный счёт.
        PATRIOT1965
        PATRIOT1965 ответ makkie (раскрыть)
        10 апреля в 19:53
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ 112910415 (раскрыть)
          10 апреля в 19:31
          Широко в защите играли, дали много пространства сопернику.
          112910415
          112910415
          10 апреля в 19:25
          Ахмат чуть-чуть странновато играл
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ ответ cska1948 (раскрыть)
          10 апреля в 19:23
          Там до стыков 14 очков...какая угроза? Ахмат уже комфортно расположился в середине таблицы
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ Gahi (раскрыть)
          10 апреля в 19:23
          Вроде, как Кукуян не должен был судить этот матч. Он заменил другого, который заболел. Разве нет?
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ
          10 апреля в 19:21
          Вот это ответочка
          Сп62
          Сп62
          10 апреля в 19:15
          Посмотрите на послематчевое интервью Талалаева, который готов был всех порвать. О каком сливе может идти речь. Только ради сплетен.
          Байкал-38.
          Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
          10 апреля в 19:11
          Уколоть Спартак? Да не в коем случае. Это вы пытались уколоть Ахмат, а я вам просто привёл такой же пример. Просто Ахмат перегорел в матчах с Краснодаром и с той же Уфой в кубке. Тот же Спартак после хороших матчей мог откровенно слабо сыграть с аутсайдерами и что тоже получается договорняки гоняет? Локо наверное тоже с Ротором договорились и обменялись победами? Ну так может дойти до того, что перед чемпионатом все команды собираются и на весь чемпионат счёт расписывают, вплоть до того кто забивать должен.
          Ну тогда надо Спартак в первую очередь проверить, уж больно часто Маслов сам себе голы забивает, купленный однако!
          протон1
          протон1
          10 апреля в 19:05
          это правда? я не верю своим ушам .
          Gahi
          Gahi ответ cska1948 (раскрыть)
          10 апреля в 18:58
          Не каких, просто Уфа была очень огорченна предыдущем судейством, поэтому  и назначили Кукуяна который пока не совершает больших ошибок.
          cska1948
          cska1948 ответ makkie (раскрыть)
          10 апреля в 18:56, ред.
          Скажите, что РЕАЛЬНОГО даёт Ахмату игра в полуфинале Кубка? А вот потеря ТРЕХ очков в чемпионате РЕАЛЬНО ставит Ахмат под угрозу вылета из РПЛ! Так о каком обмене победами можно говорить?
          cska1948
          cska1948 ответ Байкал-38. (раскрыть)
          10 апреля в 18:50
          А матч на Кубок, в котором ДМ проиграло КС проверять не надо? Сами подумайте, стоило ли ДМ гонять договорняки со СпаМом, чтобы потом проиграть КС?
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