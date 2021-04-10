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3 : 0
завершен
10 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 9.7 - 18
Очков за игру в нац. чемп.: 0.7 - 1.3
Средний возраст: 28.6 - 27
Средний рост: 184 - 181.3
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 5-3-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Нефтяник (Уфа) +11 +13, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
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Мрзляк Филип
ассистент Бауэр Мориц
|1:0
|13’
|Вилькер Анхель
|2:0(А)
|36’
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Милетич Неманья
ассистент Андрич Комнен
|3:0
|54’
|15’
|Тимофеев Артем
|Кротов Вячеслав
|33’
|Камилов Владислав
|55’
|Плиев Константин
|73’
|Милетич Неманья
|89’
|90+4’
|Ненахов Максим
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|9’
|Адуев Амир
|Быстров Марат
|Никитин Алексей
|Табидзе Джемал
|58’
|Голубев Артем
|Камилов Владислав
|58’
|63’
|Кармаев Никита
|Харин Евгений
|64’
|Нижич Зоран
|Сильва Исмаэл
|64’
|Алмаси Ладислав
|Ильин Владимир
|Бизоза Парфе
|Иванов Олег
|71’
|Жамалетдинов Тимур
|Кротов Вячеслав
|71’
|Морозов Григорий
|Бауэр Мориц
|75’
|78’
|Кадыров Халид
|Тимофеев Артем
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|8
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|2
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|23
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|5
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|2
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|2
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Матчи Урала с Ахматом напомнить? Где вся страна наблюдала цирк, но проверку в итоге никто не проводил...
Хочешь верить, что в РПЛ всё чисто и под конец чемпионата нет странных матчей? На здоровье! Есть и реалисты, которые прекрасно видят действительность.
Матчи Урала с Ахматом напомнить? Где вся страна наблюдала цирк, но проверку в итоге никто не проводил...
Хочешь верить, что в РПЛ всё чисто и под конец чемпионата нет странных матчей? На здоровье! Есть и реалисты, которые прекрасно видят действительность.
кубок впринципе покажет, кто прав
кубок впринципе покажет, кто прав
вот она и договоренность
вот она и договоренность
Ну тогда надо Спартак в первую очередь проверить, уж больно часто Маслов сам себе голы забивает, купленный однако!
Ну тогда надо Спартак в первую очередь проверить, уж больно часто Маслов сам себе голы забивает, купленный однако!