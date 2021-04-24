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Тамбов - Локомотив
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Зенит - Ротор
Динамо - Химки

Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов против Локомотив

Тамбов Логотип футбольный клуб Тамбов 2:5 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Тамбов
2 : 5
завершен
24 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 4.5 - 44
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 1.9
Средний возраст: 24.7 - 26.7
Средний рост: 183 - 183.5
Легионеров: 2 - 5
Схемы: 3-5-2 - 4-3-1-2
Серия побед: 0 - 12
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Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 27 тур
Стадион Мордовия Арена (Саранск) +3 +5, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:55
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    45+2' (1:1) Алиев Азер (7) (Васиев Фарход (26))
     
    49' Бавин Юрий (14)
     
    2
    69' Алиев Азер (7) уходит с поля, Минаев Роман (37) вышел на поле
    69' Карп Кэтэлин (4) уходит с поля, Терехов Антон (19) вышел на поле
     
    2
    72' Гигашвили Зураб (17) уходит с поля, Мартынов Илья (55) вышел на поле
    72' Кабахидзе Владимир (81) уходит с поля, Дроздов Никита (31) вышел на поле
     
    75' Архипов Артем (9)
     
    77' (1:4) Нереализованный пенальти Бавин Юрий (14)
     
    78' Архипов Артем (9) уходит с поля, Климов Кирилл (18) вышел на поле
     
    79' (2:4) Кайков Денис (24) (Карапузов Владислав (23))
     
    26' Магкеев Станислав (37)
     
    40' (0:1) Крыховяк Гжегож (7) (Смолов Федор (9))
     
    2
    46' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
    46' Магкеев Станислав (37) уходит с поля, Баринов Дмитрий (6) вышел на поле
     
    47' (1:2) Смолов Федор (9) (Куликов Даниил (69))
     
    60' (1:3) Крыховяк Гжегож (7) (Жемалетдинов Рифат (17))
     
    62' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Мухин Максим (76) вышел на поле
     
    70' Куликов Даниил (69) уходит с поля, Игнатьев Владислав (20) вышел на поле
     
    74' (1:4) Мурило Серкейра (27) (Рыбус Мацей (31))
     
    79' Крыховяк Гжегож (7) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
     
    80' (2:5) Рыбус Мацей (31) (Миранчук Антон (11))
    Голы
    40’ 0:1 Крыховяк Гжегож
    ассистент Смолов Федор
    Алиев Азер
    ассистент Васиев Фарход     		1:1 45+2’
    47’ 1:2 Смолов Федор
    ассистент Куликов Даниил
    60’ 1:3 Крыховяк Гжегож
    ассистент Жемалетдинов Рифат
    74’ 1:4 Мурило Серкейра
    ассистент Рыбус Мацей
    Кайков Денис
    ассистент Карапузов Владислав     		2:4 79’
    80’ 2:5 Рыбус Мацей
    ассистент Миранчук Антон
    Наказания
    26’ Магкеев Станислав
    Бавин Юрий 49’
    Архипов Артем 75’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Лисакович Виталий Камано Франсуа
    46’ Баринов Дмитрий Магкеев Станислав
    62’ Мухин Максим Жемалетдинов Рифат
    Минаев Роман Алиев Азер 69’
    Терехов Антон Карп Кэтэлин 69’
    70’ Игнатьев Владислав Куликов Даниил
    Мартынов Илья Гигашвили Зураб 72’
    Дроздов Никита Кабахидзе Владимир 72’
    Климов Кирилл Архипов Артем 78’
    79’ Миранчук Антон Крыховяк Гжегож
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 26
    		8 Удары в створ 12
    		7 Фолы 12
    		10 Угловые 10
    		1 Офсайды 1
    		31% Владение мячом 69%
    		7 Cэйвы 7
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    24 апреля в 23:40
      Паровозов
      Паровозов
      24 апреля в 21:41
      Совсем лёгкой прогулки не получилось, тем не менее Локо берёт свои дежурные три очка, команда молодцы. Теперь все мысли о матче с питером.
      minai
      minai
      24 апреля в 21:40
      Это ж надо, какие креативные команды, 7 голов на двоих.
      протон1
      протон1
      24 апреля в 21:37
      конечно обидно что нет Семина. но Николич начинает вызывать уважение
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      24 апреля в 21:17
        Futurista
        Futurista
        24 апреля в 21:09, ред.
        Забили на двоих 7...
        3.5 на 3.5...но это не шахматы)...
        XL-965
        XL-965
        24 апреля в 21:02
        Победа чисто на классе, будь команда из первой пятерки не миновать поражения, чувствовалась несвежестб игроков, но впереди еще целая неделя перед матчем жизни для нас.
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        24 апреля в 21:01
        Паровозы, с победой! Тот самый случай, когда играли сами и давали играть сопернику, ну или забили сколько хотели, а нам сколько смогли). Впереди лазурный берег. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
        particular
        particular
        24 апреля в 20:59, ред.
        Хороший финишный спурт Локомотива был испорчен слабым стартом и рядом обстоятельств... Иначе, в этом году сменился бы чемпион...
        Но, тем не менее, - солидно 👍
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath ответ Futurista (раскрыть)
        24 апреля в 20:57
        Да и ладно).
        gghice
        gghice
        24 апреля в 20:48
        Без вратарей что ли играют???
        Futurista
        Futurista ответ Locomotive Breath (раскрыть)
        24 апреля в 20:43
        Не слушается тебя Локомотив))...
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath ответ Futurista (раскрыть)
        24 апреля в 20:42
        Да хрен там).5:2))))))
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        24 апреля в 20:42
        Пошла веселуха! 2-5!
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        24 апреля в 20:42
        Прёт нам! Коченков топ!
        Пока писáл 4:2. Бывает.)
        Futurista
        Futurista ответ Locomotive Breath (раскрыть)
        24 апреля в 20:40
        Просил?)...желания материализуются...
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        24 апреля в 20:40
        Коченков в порядке!
        Evilhuman
        Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
        24 апреля в 20:39
        Я и сам себя не плохо поздравлю))) , а спонсор мне нравится), зачем же его убирать, вашу же сытную кормушку ни кто не забирает) а дойная корова тоже жирная)
        Futurista
        Futurista
        24 апреля в 20:38
        Опять интрига?))...
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        24 апреля в 20:38
        Красиво! 4:1! Хватит уже). Пора силы поберечь).
        Romkurch
        Romkurch ответ Futurista (раскрыть)
        24 апреля в 20:37, ред.
          SAFqwer
          SAFqwer
          24 апреля в 20:37
            ОРЛОВЕЦ
            ОРЛОВЕЦ
            24 апреля в 20:36
            Разгром!
            Futurista
            Futurista
            24 апреля в 20:36
            Мурило отчудило)...
            Futurista
            Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
            24 апреля в 20:34
            Когда Зенит станет чемпионом без газпрома я первый тебя поздравлю...а пока....увы...
            Evilhuman
            Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
            24 апреля в 20:29, ред.
            Зениту надо набрать 1 очко за 3 тура, в худшем случае 4 и это при трёх победах Локо, какая уже репетиция, так баловство))
            Футбольный Гуру
            Футбольный Гуру
            24 апреля в 20:24
            что Ротор что Тамбов по уровню фнл
            Futurista
            Futurista
            24 апреля в 20:24
            У Локо генрепетиция против людей в синей форме)...
            ОРЛОВЕЦ
            ОРЛОВЕЦ ответ Рязань 062 (раскрыть)
            24 апреля в 20:23
            Трамваем
            Locomotive Breath
            Locomotive Breath
            24 апреля в 20:23
            ГЖЕГОЖ!!!! 3:1. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
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