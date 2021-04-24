В 77 Коченков Антон Голов пропущено: 2 Спасений: 7 Пенальти отражено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

З 3 Кастро Пабло Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 94

П 37 Магкеев Станислав Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 45

З 27 Мурило Серкейра Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

З 31 Рыбус Мацей Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Выносы: 4 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 94

П 7 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 79

П 69 Куликов Даниил Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 70

З 94 Рыбчинский Дмитрий Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 94

П 17 Жемалетдинов Рифат Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 62

Н 25 Камано Франсуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Н 9 Смолов Федор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 60 Савин Андрей

В 53 Худяков Даниил

З 2 Живоглядов Дмитрий

З 4 Лысцов Виталий

З 14 Чорлука Ведран

П 6 Баринов Дмитрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 49

П 20 Игнатьев Владислав Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 24

П 11 Миранчук Антон Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 15

П 76 Мухин Максим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 32

Н 29 Зе Луиш

Н 88 Лисакович Виталий Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 49