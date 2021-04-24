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2 : 5
завершен
24 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 4.5 - 44
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 1.9
Средний возраст: 24.7 - 26.7
Средний рост: 183 - 183.5
Легионеров: 2 - 5
Схемы: 3-5-2 - 4-3-1-2
Серия побед: 0 - 12
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Стадион Мордовия Арена (Саранск) +3 +5, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:55
|40’
|0:1
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Крыховяк Гжегож
ассистент Смолов Федор
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Алиев Азер
ассистент Васиев Фарход
|1:1
|45+2’
|47’
|1:2
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Смолов Федор
ассистент Куликов Даниил
|60’
|1:3
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Крыховяк Гжегож
ассистент Жемалетдинов Рифат
|74’
|1:4
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Мурило Серкейра
ассистент Рыбус Мацей
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Кайков Денис
ассистент Карапузов Владислав
|2:4
|79’
|80’
|2:5
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Рыбус Мацей
ассистент Миранчук Антон
|26’
|Магкеев Станислав
|Бавин Юрий
|49’
|Архипов Артем
|75’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лисакович Виталий
|Камано Франсуа
|46’
|Баринов Дмитрий
|Магкеев Станислав
|62’
|Мухин Максим
|Жемалетдинов Рифат
|Минаев Роман
|Алиев Азер
|69’
|Терехов Антон
|Карп Кэтэлин
|69’
|70’
|Игнатьев Владислав
|Куликов Даниил
|Мартынов Илья
|Гигашвили Зураб
|72’
|Дроздов Никита
|Кабахидзе Владимир
|72’
|Климов Кирилл
|Архипов Артем
|78’
|79’
|Миранчук Антон
|Крыховяк Гжегож
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|14
|Удары по воротам
|26
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|8
|Удары в створ
|12
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|7
|Фолы
|12
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|10
|Угловые
|10
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|1
|Офсайды
|1
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|7
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|1
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Интересно какой коэффициент для премиальных теперь придумает РЖД.
Ну точно не меньше 10.
Интересно какой коэффициент для премиальных теперь придумает РЖД.
Ну точно не меньше 10.
3.5 на 3.5...но это не шахматы)...
3.5 на 3.5...но это не шахматы)...
Но, тем не менее, - солидно 👍
Но, тем не менее, - солидно 👍
Пока писáл 4:2. Бывает.)
Пока писáл 4:2. Бывает.)