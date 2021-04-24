|
1 : 1
завершен
24 апреля 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 8.6 - 16.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.3
Средний возраст: 29.1 - 26.5
Средний рост: 185.8 - 184.1
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 3-3-1-3
|
Стадион Екатеринбург-Арена +4 +5, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|11’
|0:1
|Садулаев Лечи
|
Августиняк Рафал
ассистент Страндберг Стефан
|1:1
|58’
|22’
|Тимофеев Артем
|25’
|Бериша Бернард
|Егорычев Андрей
|39’
|77’
|Швец Антон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|51’
|Алмаси Ладислав
|Садулаев Лечи
|65’
|Кадыров Халид
|Ильин Владимир
|65’
|Кармаев Никита
|Тимофеев Артем
|Евсеев Алексей
|Егорычев Андрей
|68’
|84’
|Адильханов Алви
|Бериша Бернард
|84’
|Адуев Амир
|Швец Антон
|Панюков Андрей
|Мишкич Даниел
|86’
|
|22
|Удары по воротам
|8
|
|
|4
|Удары в створ
|2
|
|
|14
|Фолы
|17
|
|
|5
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|59%
|Владение мячом
|41%
|
|
|1
|Cэйвы
|3
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|