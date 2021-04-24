В 31 Годзюр Ярослав Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 22 Адамов Арсен Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

З 44 Рыков Владимир Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 95

З 4 Страндберг Стефан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 95

П 6 Августиняк Рафал Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

П 10 Бикфалви Эрик Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

П 40 Гаджимурадов Рамазан Ударов всего: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

П 5 Егорычев Андрей Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 68

З 13 Калинин Игорь Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

П 19 Мишкич Даниел Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 86

Н 9 Погребняк Павел Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 28 Коновалов Иван

З 93 Герасимов Алексей

З 25 Кузьмичев Иван

З 15 Кулаков Денис

П 70 Анисимов Анатолий

П 30 Евсеев Алексей Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 27

П 18 Йовичич Бранко

П 95 Магомадов Чингиз

П 74 Новиков Денис

Н 17 Ибрахимай Йллдрен