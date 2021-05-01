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Рубин - Динамо
Ротор - Ахмат
ЦСКА - Уфа
Краснодар - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Динамо

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Рубин
2 : 0
завершен
01 мая 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 26.3 - 42.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.7
Средний возраст: 26.2 - 25.2
Средний рост: 183.6 - 182.9
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
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Динамо
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 28 тур
Стадион Ак Барс Арена +10 +12, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 13:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.883.492.54
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BetBoom 2.99 3.24 2.53
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    15' (1:0) Деспотович Джордже (9) (Зотов Георгий (31))
     
    42' Хван Ин Бом (6)
     
    2
    54' Самошников Илья (77)
    54' Бакаев Солтмурад (87) уходит с поля, Зуев Александр (12) вышел на поле
     
    70' Абильдгор Оливер (28)
     
    2
    73' Макаров Денис (25)
    73' Йевтич Дарко (8) уходит с поля, Шатов Олег (20) вышел на поле
     
    80' (2:0) Хван Ин Бом (6)
     
    2
    90' Хван Ин Бом (6) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
    90+1' Макаров Денис (25) уходит с поля, Костюков Михаил (14) вышел на поле
     
    9' Шиманьски Себастьян (53)
     
    35' Скопинцев Дмитрий (7)
     
    2
    60' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
    60' Моро Никола (8) уходит с поля, Захарян Арсен (47) вышел на поле
     
    2
    68' Н'Жи Клинтон (9) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
    68' Скопинцев Дмитрий (7) уходит с поля, Нойштедтер Роман (5) вышел на поле
     
    90' Фомин Даниил (74)
    Голы
    Деспотович Джордже
    ассистент Зотов Георгий     		1:0 15’
    Хван Ин Бом 2:0 80’
    Наказания
    9’ Шиманьски Себастьян
    35’ Скопинцев Дмитрий
    Хван Ин Бом 42’
    Самошников Илья 54’
    Абильдгор Оливер 70’
    Макаров Денис 73’
    90’ Фомин Даниил
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Зуев Александр Бакаев Солтмурад 54’
    60’ Тюкавин Константин Грулев Вячеслав
    60’ Захарян Арсен Моро Никола
    68’ Комличенко Николай Н'Жи Клинтон
    68’ Нойштедтер Роман Скопинцев Дмитрий
    Шатов Олег Йевтич Дарко 73’
    Мусаев Леон Хван Ин Бом 90’
    Костюков Михаил Макаров Денис 90+1’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 24
    		2 Удары в створ 8
    		9 Фолы 11
    		3 Угловые 9
    		1 Офсайды 2
    		40% Владение мячом 60%
    		9 Cэйвы 0
    		3 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Храневец
    Храневец
    02 мая в 19:30
    так играть как родное Динамо надо иметь талант !!!Чем профессионал отличается от непрофессионала ????? Профи если ему дается шанс он его использует .Как писал один болел Динамо это не команда - это уже диагноз!Обидно ,но справедливо . Типичные середняки и то благодаря боблу втб ,но скоро и у них терпение лопнет .Задачи которые озвучил Степашин не выполнены ! Сезон провален ! - это мое личное мнение .
    98je2sh7kps8
    98je2sh7kps8 ответ Константин Белых (раскрыть)
    02 мая в 08:43
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      01 мая в 21:17
      Рубин в ЛЕ! Спартак на 5 место...
      Zak11
      Zak11
      01 мая в 18:58
      Лёня Слуцкий неплох в Рубине
      быстроногий Абелардо
      быстроногий Абелардо
      01 мая в 18:44
      Как катали мяч вхолостую при Хохлове-Новикове так и продолжают. Величайший дойчеспец не помог. А если нет разницы, то зачем платить ему больше?
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      01 мая в 18:34
      Поздравления Рубиновые!
      Неожиданно,поэтому вдвойне приятно!
      Юра молодец,второй самоцвет в обойме Рубина,после Рыжика...))))
      Галя Каблукова
      Галя Каблукова
      01 мая в 16:56
      Победителей не судят...Но смотреть, такую игру Рубина, тоска зеленая.. По моему, Мешков подсуживал , не фиксировал явные нарушения Динамо. Правда на пенальти не решился...
      Геннадий Асеев 1
      Геннадий Асеев 1
      01 мая в 16:41
      Рубин с победой
      Константин Белых
      Константин Белых
      01 мая в 16:36
      Вот кто такое барахло как Шунин в сборную тащит? В руках мяч как мыло. У Динамо мол самая перспективная молодежь... Днари которые черт сколько матчей гол хотя бы один забить не в состоянии. Рубин молодцы! Деспот как всегда опасен в любой ситуации. А Дюпин достоин вызова в сборную. Как то так..
      Артур Халилов 1
      Артур Халилов 1 ответ Alexander Chernetsov (раскрыть)
      01 мая в 16:34
      Рубин в таком стиле два чемпионства под ряд взял!)
      Артур Халилов 1
      Артур Халилов 1 ответ Вагабонди (раскрыть)
      01 мая в 16:26
      Я тоже 3 если честно,вчера отменили красную,и сегодня в аналогичной ситуации опять дают красную!)Пля самое обидное что они ее куй отменят,потому что это Рубин Казань а не Рубин Москва или Питер!
      David Young
      David Young ответ СМЕШАРИКИ (комментарий удален) (раскрыть)
      01 мая в 16:24
      Какое место в турнирной таблице, по вашему мнению, займёт Рубин по итогам этого сезона?
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 мая в 16:24
      Догнали таки Спартак !)
      ildar_3871
      ildar_3871
      01 мая в 16:23
      Молодцы парни !
      протон1
      протон1
      01 мая в 16:17
      поздравляю рубин. можно сказать болел за две команды.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин ответ Брулин (раскрыть)
      01 мая в 16:11, ред.
      Маслов: я дно
      Васин: нет, я дно
      Нойштедтер: подержите-ка мое пиво
      Интересно, а Черчесов поддержит Нойштедтера вызовом в сборную?
      pomor45
      pomor45
      01 мая в 16:11
      Поразительная невезуха у Динамо.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ alexamit (раскрыть)
      01 мая в 16:10
      Получается,что уже многократные...
      Alexander Chernetsov
      Alexander Chernetsov
      01 мая в 16:09
      Рубину респект, хоть играли от обороны и ждали своего момента. И дождались, за что и молодцы.
      Динамо. Сказать нечего — перевес во всём, а голов нет.
      Пусть в ЛЕ лучше будет Рубин. Ему есть кем играть и что показывать.
      Alexnvr
      Alexnvr
      01 мая в 16:08
      Становится интересно смотреть Рубин. Прям как при Бекиевиче.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      01 мая в 16:08
      Браво Слуцкий !!!!!
      С Ротором ещё дома играть...короче еврокубки на 90% обеспечены...

      Динамо как обычно...предсезонные амбиции и покупки завышены относительно результата...
      5 последних игр - 3 поражения и ничья....
      alexamit
      alexamit
      01 мая в 16:08
      Динамо-засранцы!!!Больше нечего сказать.
      chromage
      chromage
      01 мая в 16:04
      С победой друзья!
      баск
      баск
      01 мая в 16:02
      Игра получилась почти калькой с нашего предыдущего матча с Химками- мощный перевес у нас с кучей нереализованных моментов, и гол соперника (ну и плюс кривоногий Ной привёз).
      Разница лишь в том, что возник решающий гол в начале матча, а не в конце.

      Команда учится играть первым номером, кое-что создает.
      Стата по ударам за два этих матча- близнеца: 35(16) - 8(4) в пользу Динамо, но голов нет..

      Стоило бы отметить, что оба наших вундеркинда Тюка и Заха начинали сегодня на лавке, во втором тайме получили достаточно игрового времени, но игры, в общем-то, не усилили.
      Остался неприятный осадочек от этого..

      Что ж, в результате этих двух поражений борьба за ЕК для нас, видимо, завершена.
      Честно говоря, ощущаю некоторое затаённое облегчение, т.к. в Европу нам объективно рановато.
      Особенно если прошли бы в группу- получился бы полновесный второй фронт, а у нас пока что и на один фронт не вполне хватает внятного дееспособного состава.

      Рубин- с победой и удачи в концовке чемпа.
      nikot
      nikot
      01 мая в 16:01
      Казань молодца!Шиманьски тоже удалять надо было,вторая желтая за удар по лицу! Слуцкий монстр!!!
      isamsn
      isamsn
      01 мая в 16:01
      Рубин молодцы сыграли грамотно на контратаках и использовали практически все доставленные шансы, ну а Динамо потренировало Дюпина и всё на этом...
      Брулин
      Брулин
      01 мая в 16:00
      Спасибо за праздничное настроение. Комличенко это что за нап? У нас на первенство города лучше пацвны играют!!! Ногомячисты мать вашу
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      01 мая в 15:58
      Там их "оступили",но тут-не получилось.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      01 мая в 15:58
      Рубин с победой!
      Создавая - забивай! Это про Динамо. Есть на что посмотреть, кроме забитых мячей. Сами виноваты.
      Пепс
      Пепс
      01 мая в 15:57
      Нойшванштайн персональное спасибо за пас на ход Ин Бому... 👍👍👍👍
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