В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 2 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 2 Варела Гильермо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 24 Евгеньев Роман Ударов всего: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 18 Ордец Иван Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 7 Скопинцев Дмитрий Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 68

Н 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 60

Н 19 Лесовой Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 8 Моро Никола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 60

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Н 9 Н'Жи Клинтон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 4 Паршивлюк Сергей

З 3 Плиев Заурбек

З 79 Слепов Сергей

П 47 Захарян Арсен Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 30

П 77 Каборе Шарль

П 12 Липовой Данил

П 5 Нойштедтер Роман Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 22

П 22 Школик Игорь

Н 10 Игбун Сильвестр

Н 11 Комличенко Николай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 23