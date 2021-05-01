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2 : 0
завершен
01 мая 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 26.3 - 42.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.7
Средний возраст: 26.2 - 25.2
Средний рост: 183.6 - 182.9
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
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Стадион Ак Барс Арена +10 +12, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 13:55
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Деспотович Джордже
ассистент Зотов Георгий
|1:0
|15’
|Хван Ин Бом
|2:0
|80’
|9’
|Шиманьски Себастьян
|35’
|Скопинцев Дмитрий
|Хван Ин Бом
|42’
|Самошников Илья
|54’
|Абильдгор Оливер
|70’
|Макаров Денис
|73’
|90’
|Фомин Даниил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Зуев Александр
|Бакаев Солтмурад
|54’
|60’
|Тюкавин Константин
|Грулев Вячеслав
|60’
|Захарян Арсен
|Моро Никола
|68’
|Комличенко Николай
|Н'Жи Клинтон
|68’
|Нойштедтер Роман
|Скопинцев Дмитрий
|Шатов Олег
|Йевтич Дарко
|73’
|Мусаев Леон
|Хван Ин Бом
|90’
|Костюков Михаил
|Макаров Денис
|90+1’
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|6
|Удары по воротам
|24
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|2
|Удары в створ
|8
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|9
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|2
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|9
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Разница лишь в том, что возник решающий гол в начале матча, а не в конце.
Команда учится играть первым номером, кое-что создает.
Стата по ударам за два этих матча- близнеца: 35(16) - 8(4) в пользу Динамо, но голов нет..
Стоило бы отметить, что оба наших вундеркинда Тюка и Заха начинали сегодня на лавке, во втором тайме получили достаточно игрового времени, но игры, в общем-то, не усилили.
Остался неприятный осадочек от этого..
Что ж, в результате этих двух поражений борьба за ЕК для нас, видимо, завершена.
Честно говоря, ощущаю некоторое затаённое облегчение, т.к. в Европу нам объективно рановато.
Особенно если прошли бы в группу- получился бы полновесный второй фронт, а у нас пока что и на один фронт не вполне хватает внятного дееспособного состава.
Рубин- с победой и удачи в концовке чемпа.
Разница лишь в том, что возник решающий гол в начале матча, а не в конце.
Команда учится играть первым номером, кое-что создает.
Стата по ударам за два этих матча- близнеца: 35(16) - 8(4) в пользу Динамо, но голов нет..
Стоило бы отметить, что оба наших вундеркинда Тюка и Заха начинали сегодня на лавке, во втором тайме получили достаточно игрового времени, но игры, в общем-то, не усилили.
Остался неприятный осадочек от этого..
Что ж, в результате этих двух поражений борьба за ЕК для нас, видимо, завершена.
Честно говоря, ощущаю некоторое затаённое облегчение, т.к. в Европу нам объективно рановато.
Особенно если прошли бы в группу- получился бы полновесный второй фронт, а у нас пока что и на один фронт не вполне хватает внятного дееспособного состава.
Рубин- с победой и удачи в концовке чемпа.