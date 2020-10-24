|Пари Сен-Жермен
|4:0
|Дижон
|
4 : 0
завершен
вчера, 22:00
|
Стадион Парк де Пренс
|
Кин Моизе
ассистент Баккер Митчел
|1:0
|3’
|
Кин Моизе
ассистент Неймар
|2:0
|23’
|
Мбаппе Килиан
ассистент Неймар
|3:0
|82’
|
Мбаппе Килиан
ассистент Сарабия Пабло
|4:0
|88’
|45+1’
|Конате Мусса
|69’
|Панзо Джонатан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Диоп Папе
|Лаутоа Уэсли
|Эррера Андер
|Дракслер Юлиан
|59’
|70’
|Селина Берсант
|Конате Мусса
|Руис-Атиль Кайс
|Маркиньос
|73’
|Мбаппе Килиан
|Кин Моизе
|73’
|79’
|Шафик Фуад
|Бой Саша
|79’
|Шедлер Орельен
|Бальде Мама
|Фадига Бандиугу
|Рафинья
|85’
|
|20
|Удары по воротам
|16
|
|
|9
|Удары в створ
|3
|
|
|12
|Фолы
|18
|
|
|4
|Угловые
|10
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|55%
|Владение мячом
|45%
|
|
|3
|Cэйвы
|5
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|
Дубль Неймара по голевым передачам
Дубль Неймара по голевым передачам
Должны же на ком-то выплеснуть свою злость за поражение от МЮ?!))
Должны же на ком-то выплеснуть свою злость за поражение от МЮ?!))