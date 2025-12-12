Top.Mail.Ru
Жерсон заявил, что его раздражали слухи об уходе из клуба

12 декабря 2025, 11:12

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Жерсон не думал об уходе из клуба и не понимает, откуда могла возникнуть подобная информация. Об этом Жерсон рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Жерсону со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу. Я предельно честен и откровенен. Если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую», — сказал Жерсон.

«Такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени, — продолжил игрок. — Мне хотелось просто спокойно работать. Потом случилась травма, и мне нужно было в спокойном режиме, с чистой головой сосредоточиться на восстановлении, чем я и занимался. Мир футбола таков, что вокруг постоянно появляются выдуманные истории, но с этим ничего не поделаешь — остается стараться не обращать внимания и делать свое дело».

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

Vilar
Vilar
12 декабря в 16:21
Сегодня с 09:07 до 12:18.ч.ч. - время Жерсона 3ч.11м. - 9 интервью-рассказов.
Пора выпускать полное собрание сочинений журналюг о Жерсоне.
112910415
112910415
12 декабря в 13:02
опять же, деньги тишину любят ...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
12 декабря в 12:26
жерсон.ру
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 11:54
Спокойная работа в спокойном режиме - что ещё надо бразильцу в России? )))
Bad Listener
Bad Listener
12 декабря в 11:43
Не даю никому интервью сказал Жерсон в интервью)
