Жерсон заявил, что его раздражали слухи об уходе из клуба

1765527164

12 декабря 2025, 11:12

Бразильский футболист петербургского «Зенита» не думал об уходе из клуба и не понимает, откуда могла возникнуть подобная информация. Об этом Жерсон рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Жерсону со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу. Я предельно честен и откровенен. Если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую», — сказал Жерсон.

«Такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени, — продолжил игрок. — Мне хотелось просто спокойно работать. Потом случилась травма, и мне нужно было в спокойном режиме, с чистой головой сосредоточиться на восстановлении, чем я и занимался. Мир футбола таков, что вокруг постоянно появляются выдуманные истории, но с этим ничего не поделаешь — остается стараться не обращать внимания и делать свое дело».

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.