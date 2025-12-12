Top.Mail.Ru
Жерсон оценил уровень чемпионата России

12 декабря 2025, 10:06

Чемпионат России по футболу является очень конкурентным турниром, в котором есть много борьбы и сильных игроков. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон.

«Все классно! Лига очень конкурентная, футбол контактный и физически мощный, много борьбы и сильных игроков, — сказал Жерсон. — За то время, что я здесь, все, что вижу, приносит положительные эмоции».

При этом бразильский полузащитник воздержался от вынесения оценок по работе судей. «Не хочу привлекать лишнее внимание к себе, чтобы судьи потом более пристально следили за каждым моим шагом на поле. Я главный критик самого себя. Никто не разбирает меня пристальнее, чем я сам. Считаю, что нужно уважать любую профессию и любой труд. Если кто-то делает свою работу плохо — это уже его личное дело. Обсуждать нет смысла — да и нет желания», — добавил футболист.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. В текущем сезоне он провел за петербургский клуб 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.

CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 11:40
Очередной сериал –'сегодня называется Жерсон...
Bad Listener
Bad Listener
12 декабря в 11:38, ред.
В смысле личное дело? А если пилот пассажирского самолёта по непрофессионализму и глупости врежется на самолёте с пассажирами в скалу это тоже его личное дело будет? Какие то не от мира сего рассуждения. Нет уж. Качество судейства отнюдь не личное дело судей, а как раз наоборот касается каждого кому интересен футбол.
Гость
