Жерсон оценил уровень чемпионата России

1765523178

12 декабря 2025, 10:06

Чемпионат России по футболу является очень конкурентным турниром, в котором есть много борьбы и сильных игроков. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бразильский полузащитник петербургского «Зенита» .

«Все классно! Лига очень конкурентная, футбол контактный и физически мощный, много борьбы и сильных игроков, — сказал Жерсон. — За то время, что я здесь, все, что вижу, приносит положительные эмоции».

При этом бразильский полузащитник воздержался от вынесения оценок по работе судей. «Не хочу привлекать лишнее внимание к себе, чтобы судьи потом более пристально следили за каждым моим шагом на поле. Я главный критик самого себя. Никто не разбирает меня пристальнее, чем я сам. Считаю, что нужно уважать любую профессию и любой труд. Если кто-то делает свою работу плохо — это уже его личное дело. Обсуждать нет смысла — да и нет желания», — добавил футболист.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. В текущем сезоне он провел за петербургский клуб 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.