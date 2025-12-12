Top.Mail.Ru
Алексей Миранчук заявил, что открыт к предложениям из Европы

12 декабря 2025, 19:40

Российский полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук открыт к предложениям от европейских футбольных клубов. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года.

«Если из Европы что-нибудь придет, то почему я не могу рассмотреть? Я всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, то, конечно, я пообщаюсь. Но пока я связываю свою судьбу с „Атлантой“. Я бы не хотел уезжать на такой ноте, когда провели провальный сезон, надо реабилитироваться», — сказал Миранчук.

В завершившемся сезоне «Атланта» заняла предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

Миранчуку 30 лет, он является воспитанником московского «Локомотива» и выступал за клуб с 2013 по 2020 год. Вместе с железнодорожниками полузащитник выиграл чемпионат России, трижды побеждал в кубке, один раз — в суперкубке страны. Также полузащитник играл за итальянские «Торино» и «Аталанту», в составе которой стал победителем Лиги Европы.

Храневец
Храневец ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 декабря в 14:10
Молдова тоже Европа !
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой
13 декабря в 16:01
После того, что наговорила твоя невеста про американцев, их образ жизни и прочее, я б на твоём месте готовил запасной аэродром.
А вообще, тупой и болтливыы спутник - беда в карьере. Проверено многими футболистами.
Брулин
Брулин
13 декабря в 10:59
Бла-бла, реабилитироваться.. А им надо, чтобы ты у них "реабилитировался"?
galem72
galem72
13 декабря в 09:39
Вряд ли что-то из Европы что-то стоящее поступит. Предложат вариант из условных Янг Бойз, ПАОК, Лудогорца или Ц. Звезды. Какой смысл туда переходить из МЛС? 30 лет, притёрся в коллективе, играет на нормальном для этой лиги уровне. Живи, зарабатывай и радуйся!
112910415
112910415
13 декабря в 09:24
Европа разная бывает ...
CCCP1922
CCCP1922
13 декабря в 00:35
А в Россию не тянет? Ну и ладно...
Шуня771
Шуня771
12 декабря в 23:29
Пора возвращаться в родное депо...
Чай, домино, газета "Гудок", что ещё надо для счастливой пенсии?)))
Брулин
Брулин
12 декабря в 22:44
Алексей Миранчук об Америке и сервисе: «Она не загнивает, американцев устраивает еда, обслуживание в ресторанах и отелях. Они не знают, как у других стран. С Москвой мало что сравнится»
Groboyd
Groboyd
12 декабря в 22:41, ред.
В серии А его хорошо знают. Но поедет ли он в клуб уровня Дженоа или Вероны, там ещё и на серьёзное снижение зарплаты придётся пойти.
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 22:41
Какие ещё ноты? Забей на них на всех — о себе подумай, тебе уже тридцать лет.
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 22:03
"Я бы не хотел уезжать на такой ноте" - "так сделай" их там всех Алеша и с чистой совестью назад через океан...)))
shlomo2
shlomo2
12 декабря в 21:45
Куда ни будь в 3 дивизион запросто пригласят...:))))
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 21:42
А что, в МЛС появились проблемы?
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 21:39
Очередь выстраивается... Кипр, Мальта,..
particular
particular
12 декабря в 21:11
Открытость, граничащая с невостребованностью...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
12 декабря в 20:47
Я об этом говорил, как только его брат перешел в Динамо к Карпину.
65tfu8ugw4dn
65tfu8ugw4dn
12 декабря в 20:40
Вряд-ли им кто-то заинтересуется, разве что клуб из нижней половины таблицы нашего чемпионата
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 декабря в 20:30
А какова его роль в провале Атланты? Он и в МЛС не тянет. Какая ему Европа? Если только Кипр или Андорра
lotsman
lotsman
12 декабря в 20:29
Тридцать лет. Клуб с предпоследнего места.
sihafazatron
sihafazatron
12 декабря в 20:22
В Динамо?))
sv_1969
sv_1969
12 декабря в 20:15
Походу Алексею надоело в млс
