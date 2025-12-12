Алексей Миранчук заявил, что открыт к предложениям из Европы

1765557606

Российский полузащитник американской «Атланты» открыт к предложениям от европейских футбольных клубов. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года.

«Если из Европы что-нибудь придет, то почему я не могу рассмотреть? Я всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, то, конечно, я пообщаюсь. Но пока я связываю свою судьбу с „Атлантой“. Я бы не хотел уезжать на такой ноте, когда провели провальный сезон, надо реабилитироваться», — сказал Миранчук.

В завершившемся сезоне «Атланта» заняла предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

Миранчуку 30 лет, он является воспитанником московского «Локомотива» и выступал за клуб с 2013 по 2020 год. Вместе с железнодорожниками полузащитник выиграл чемпионат России, трижды побеждал в кубке, один раз — в суперкубке страны. Также полузащитник играл за итальянские «Торино» и «Аталанту», в составе которой стал победителем Лиги Европы.