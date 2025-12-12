Зарплата Салаха в Саудовской Аравии может составить €2,8 млн в неделю

1765527731

Один из футбольных клубов Саудовской Аравии предложил египетскому форварду английского «Ливерпуля» контракт с зарплатой в €2,8 млн в неделю. Об этом сообщает Indykaila News на своей странице в соцсети X.

Ранее Салах не поехал с «Ливерпулем» на гостевой матч Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (1:0). По словам журналиста Фабрицио Романо, причиной для этого могут являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».

Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.