Зарплата Салаха в Саудовской Аравии может составить €2,8 млн в неделю

12 декабря 2025, 11:22

Один из футбольных клубов Саудовской Аравии предложил египетскому форварду английского «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху контракт с зарплатой в €2,8 млн в неделю. Об этом сообщает Indykaila News на своей странице в соцсети X.

Ранее Салах не поехал с «Ливерпулем» на гостевой матч Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (1:0). По словам журналиста Фабрицио Романо, причиной для этого могут являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».

Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.

В составе «Ливерпуля» Салах в общей сложности принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

lobsterdam
lobsterdam ответ Rupertt (раскрыть)
13 декабря в 20:23
ну, если "заслужил", значит - отслужил и пора на пенсию! Надо в каждом матче доказывать свою состоятельность, а не прикрываться прежними заслугами! Это футбол и интересы команды - превыше личных амбиций!
Grizly88
Grizly88
13 декабря в 03:38
Идеальный вариант для Салаха , Ливерные тоже могут солидно заработать с его продажи , зимой вряд ли продадут вот летом точно. Президенты Ливерпуля тоже загнули с контрактом на 2 года плюс самая высокая зарплата в команде, при всем уважения к Салаху с возврастом он не станет лучше 33 года уже проседает это АПЛ а не Серии А надо попотеть хорошенько чтобы забивать голы.
Comentarios
Comentarios
12 декабря в 19:38, ред.
А предложил до разборок с Ливерпулем или после.. если до, то понятно зачем Сала всю эту ругань внутри клуба вывалил в эфир.
xajaks
xajaks ответ Rupertt (раскрыть)
12 декабря в 16:35
О каком уважении речь,если он сам клуб не уважает....с такой формой не то что в Ливер,в Вулвз в состав не поставят
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 15:56
Что там думать? Надо собирать чемоданы — такие предложения быстро заканчиваются
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 15:51
Все, что ни делается, то к лучшему!!! ³
VeniaminS
VeniaminS
12 декабря в 15:34
Могут и уговорить - это точно !!!
КЭТиК
КЭТиК
12 декабря в 14:05
Надо соглашаться, на 10 жизней хватит.
Rupertt
Rupertt
12 декабря в 13:42
€2,8 млн в неделю — такие деньги даже в топ-европейских клубах не снились. Саудиты вообще тормозить не собираются: кого захотели — того и пытаются забрать, неважно возраст, контракт или статус легенды.

Но если по-человечески, ситуация у Салаха в «Ливерпуле» реально напряжённая. Человек столько лет тянул команду, переломные матчи решал, рекорды переписывал, а сейчас его сажают в запас и делают крайним за весь спад — ну это как минимум неуважение. Он абсолютно прав: он реально много сделал для клуба, и такое отношение не заслужил.

С другой стороны, если Салах решит уйти в Саудовскую Аравию — его можно понять. В 33 года такая зарплата бывает раз в жизни. Да и новое вызов, новая лига, новые эмоции. Знаю одно: что бы он ни выбрал — он уже легенда «Ливерпуля», а такие решения всегда принимают сердцем.
shur
shur
12 декабря в 13:36
..прийдётся немножко побегать ,может и пас отдать, а то и гол забить,но это за отдельную плату,чтобы на жизнь хватило!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 декабря в 13:18, ред.
Теперь агенту надо сделать так что клуб и игрок расторгли контракт... Бесплатно уход в Саудию. Чтоб Ливерпуль запомнил это навсегда. И чтоб Слот понял.
112910415
112910415
12 декабря в 13:00
пора в пески, пора уже !
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
12 декабря в 12:00
Согласен!!!!!!! Всю жизнь на верблюдах ездить можно всю цивилизацию про.....ть.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
9xyfwg7vzyj8
9xyfwg7vzyj8
12 декабря в 11:57
Надо ехать, бабки хорошие
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 11:55
Один из футбольных клубов Саудовской Аравии 🇸🇦... Опять эти загадки? Ничего, подождём официальной информации. Не пойму, зачем Салах подписал контракт с Ливерпулем?
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
12 декабря в 11:52
Они в футболе бестолковые... Бедуины что с них взять
Capral
Capral
12 декабря в 11:44, ред.
Вот, что значит, когда людям некуда деньги девать...
