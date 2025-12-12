Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА подписал контракт с 15-летним футболистом юношеской сборной России

12 декабря 2025, 15:54

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с нападающим Львом Тимофеевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до декабря 2028 года.

Тимофееву 15 лет, он является лучшим бомбардиром и победителем Межрегиональной юношеской футбольной лиги (МЮФЛ-3) 2025 года и победитель ЮФЛ-3 «Юг» 2025 года. В прошедшем сезоне ЮФЛ-3 «Юг» Тимофеев забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах, в турнире МФЮЛ-3 за 4 игры забил 5 мячей. В юношеской сборной России (до 16 лет) игрок провел 2 матча, в которых забил 2 гола.

ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, команда набрала 36 очков в 18 турах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту
12 декабря
«Краснодар» продлил контракты с Торменой и Батчи
08 декабря
«Ростов» продлил контракт с главным тренером Альбой
06 декабря
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Лингард стал свободным агентом
05 декабря
«Барселона» продлила контракт с олимпийским чемпионом Эриком Гарсией
05 декабря
СлухиБаринов не станет продлевать контракт с «Локомотивом»
03 декабря
Сортировать
Все комментарии
ВалераКарпин
ВалераКарпин
14 декабря в 11:53
Российский нападающий
Это как Карпин тренер
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ Alex_67 (раскрыть)
13 декабря в 16:05
Да, как Алерандо и прочая толпа молодых, что набрали перед сезоном.
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой
13 декабря в 16:04
В ЦСКА всё по-прежнему: тренер попросил готового напа, ему юнцов набирабт, правда, теперь российских.
VeniaminS
VeniaminS
13 декабря в 14:06
Правильное решение,может вырастет хороший нападающий.
Сп62
Сп62
13 декабря в 11:35
Теперь вопрос с ЦН в ЦСКА решён. Тимур может быт спокоен, смена растёт
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
12 декабря в 21:40
Володя, я всё понимаю, но когда тебя, ни за что оскорбляют и клевещут на тебя- это недопустимо. Конечно было бы проще забить на таких и не обращать внимания, но в том то и дело, что не всегда получается. Если человека обливают грязью только за то, что у тебя отличное от него мнение, то это очень обидно. Подсознательно я всё понимаю, но на деле трудно применимо.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
12 декабря в 20:49
Виктор, я ещё понимаю, когда в глаза скажут что-то неприятное и трудно сдержаться, чтобы НЕ ответить. А когда кто-то в инете написал какую-то гадость — да плевать на него, и не стоит унижать своё достоинство, вступая с ним в диалог. Надо УВАЖАТЬ себя и не принимать близко к сердцу слова не пойми кого. Я на «Соккере» уже лет 15, если не больше. Но я никого в игнор не отправил, ни на кого не жаловался. Если мне человек неприятен, то я просто не вступаю с ним в контакт, и ВСЁ. Вот и тебе советую: не вступай с ним в контакт. Уважай СЕБЯ!
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 20:40
В ЦСКА всегда хорошо умели работать с кадрами... Надеюсь этот парень ещё напомнит о себе игрой?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
12 декабря в 19:51
Приветствую, Володя!!!
Я, крайне тронут, твоим вниманием, Дружище, крайне!!! Пойми меня правильно, не всегда можно проходить мимо личностных оскорблений, другой раз бывает очень обидно... Пусть я тоже не ангел, но никогда пользователей Соккера не оскорблял. Троллинг был, не отрицаю, но до оскорблений- никогда не доходило.

Еще раз- спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!! Даже не представляешь себе, как я тронут... Спасибо!!!!!!!)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
12 декабря в 19:39
Работают на перспективу, спустя годы он может уже стоить дорого, поэтому хорошо подписывать некоторых талантов ещё когда они юны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 декабря в 19:23
Теперь у Льва задача номер один. Побить все рекорды Ямаля))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
12 декабря в 19:16
Виктор, привет!
Не ожидал, что ты, человек с большим жизненным опытом и умом, поддашься на провокации со стороны кого-то неизвестного. Кстати, я никогда не видел твою переписку с этим ЧК-10. Если ты знаешь, что это провокатор, просто забудь о нём навсегда. Уверен, у тебя есть много других интересных собеседников. Будь мудрее!
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 18:32
Слишком много лишнего текста, рассказывать-то есть о чём... Лучше бы видео прицепили.
shlomo
shlomo
12 декабря в 18:03
Ну что... может второй Игорь будет по преданности клубу....
shur
shur
12 декабря в 17:26
....15-цать лет, 8-ой Класс, вся жизнь впереди,Лев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
12 декабря в 17:06
Спасибо, Дружище, спасибо!!!
Буду иметь ввиду...)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
12 декабря в 17:04
...Витя,друже! Спокойствие,только спокойствие!!! Мы тут рядом,
если что....!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 декабря в 17:02, ред.
Вот и замечательно, очень перспективный парень. Удачи ему в ЦСКА.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
12 декабря в 16:27
Я приму к сведению Ваш совет, но поймите и Вы меня правильно- не всегда получается себя сдерживать, когда в мой адрес поступают прямые провокации. И всё же, я попытаюсь не вступать в прямые конфронтации с моими оппонентами.

И еще, легкий троллинг допускается, и он не карается прямым банном, но это не прямые личностные оскорбления. Хорошо, спасибо, приму к сведению.

Спасибо за участие в моём деле.
Rupertt
Rupertt
12 декабря в 16:23
Ничего себе, 15 лет — и уже контракт с основным ЦСКА до 2028! Парень реально на ходу, цифры для его возраста очень серьезные. 11 голов, 4 ассиста в ЮФЛ — это не шутки. Видно, что у пацана есть голевое чутьё, если и в сборной U16 сразу два забил. Надеюсь, клуб правильно подведет его к взрослому футболу, без лишнего давления. Было бы круто вырастить своего топового форварда, а не искать легионеров каждый сезон.
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 16:15
Перспективный молодой нападающий - пожелаю в дальнейшем только роста в профессиональном плане.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
12 декабря в 16:15
Доброго дня.

Как Вы отметили, пользователь неоднократно получал пожизненный бан, то есть мы не игнорировали проблему.

Просьба просто не реагировать на данного пользователя. Есть опции игнорирования пользователя, также можно не отвечать ни на какие комментарии кого-то. Вы, к сожалению, сами порой вступаете в дискуссии с теми с кем у Вас плохие отношения, особенно с данным пользователем, и это конструктивным и положительным почти никогда не заканчивается.

Мы всегда за следим за всеми ситуациями и выносим решения в соответствии с правилами. Будет баг или нет - это всегда зависит от конкретного случая.

Просьба подумать о моём предложении касательно подхода к взаимодействую с теми с кем никогда не выходит хорошего контакта. Не реагируя на провокации и не вступая в ожесточённые дискуссии с одними и теми же людьми Вы сможете улучшить свой опыт нахождения на сайте.

Конечно мы не хотели бы Вашего ухода, как и ухода всех других пользователей не относящихся к регулярно и жёстко нарушающих правила.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 