ЦСКА подписал контракт с 15-летним футболистом юношеской сборной России

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с нападающим Львом Тимофеевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до декабря 2028 года.
Тимофееву 15 лет, он является лучшим бомбардиром и победителем Межрегиональной юношеской футбольной лиги (МЮФЛ-3) 2025 года и победитель ЮФЛ-3 «Юг» 2025 года. В прошедшем сезоне ЮФЛ-3 «Юг» Тимофеев забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах, в турнире МФЮЛ-3 за 4 игры забил 5 мячей. В юношеской сборной России (до 16 лет) игрок провел 2 матча, в которых забил 2 гола.
ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, команда набрала 36 очков в 18 турах.
Это как Карпин тренер
Я, крайне тронут, твоим вниманием, Дружище, крайне!!! Пойми меня правильно, не всегда можно проходить мимо личностных оскорблений, другой раз бывает очень обидно... Пусть я тоже не ангел, но никогда пользователей Соккера не оскорблял. Троллинг был, не отрицаю, но до оскорблений- никогда не доходило.
Я, крайне тронут, твоим вниманием, Дружище, крайне!!! Пойми меня правильно, не всегда можно проходить мимо личностных оскорблений, другой раз бывает очень обидно... Пусть я тоже не ангел, но никогда пользователей Соккера не оскорблял. Троллинг был, не отрицаю, но до оскорблений- никогда не доходило.
Не ожидал, что ты, человек с большим жизненным опытом и умом, поддашься на провокации со стороны кого-то неизвестного. Кстати, я никогда не видел твою переписку с этим ЧК-10. Если ты знаешь, что это провокатор, просто забудь о нём навсегда. Уверен, у тебя есть много других интересных собеседников. Будь мудрее!
Буду иметь ввиду...)))))))
если что....!!!!!
И еще, легкий троллинг допускается, и он не карается прямым банном, но это не прямые личностные оскорбления. Хорошо, спасибо, приму к сведению.
И еще, легкий троллинг допускается, и он не карается прямым банном, но это не прямые личностные оскорбления. Хорошо, спасибо, приму к сведению.
Как Вы отметили, пользователь неоднократно получал пожизненный бан, то есть мы не игнорировали проблему.
Просьба просто не реагировать на данного пользователя. Есть опции игнорирования пользователя, также можно не отвечать ни на какие комментарии кого-то. Вы, к сожалению, сами порой вступаете в дискуссии с теми с кем у Вас плохие отношения, особенно с данным пользователем, и это конструктивным и положительным почти никогда не заканчивается.
Мы всегда за следим за всеми ситуациями и выносим решения в соответствии с правилами. Будет баг или нет - это всегда зависит от конкретного случая.
Просьба подумать о моём предложении касательно подхода к взаимодействую с теми с кем никогда не выходит хорошего контакта. Не реагируя на провокации и не вступая в ожесточённые дискуссии с одними и теми же людьми Вы сможете улучшить свой опыт нахождения на сайте.
Конечно мы не хотели бы Вашего ухода, как и ухода всех других пользователей не относящихся к регулярно и жёстко нарушающих правила.
