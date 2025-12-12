Top.Mail.Ru
Жерсон рассказал об изучении русского языка

12 декабря 2025, 10:58

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Жерсон работает над изучением русского языка и уже выучил несколько слов. Об этом Жерсон рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Русский язык, конечно, очень сложный, но я стараюсь, — сказал Жерсон. — Уже знаю отдельные слова: „привет“, „хорошо“, „пожалуйста“, „спасибо“, „доброе утро“. И, конечно же, уже успел выучить достаточное количество матерных выражений. Но этим точно не стоит гордиться».

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

adekvat
adekvat
12 декабря в 11:26
День Жерсона на сокере. Маты в первую очередь выучил.
