Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Жерсон назвал «Зенит» самым обсуждаемым клубом России в Бразилии и Европе

12 декабря 2025, 11:35

Петербургский «Зенит» является самым обсуждаемым и известным российским футбольным клубом не только в Бразилии, но и в Европе. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон.

«Могу со всей серьезностью подтвердить: „Зенит“ — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе, — сказал Жерсон. — Во-первых, потому что здесь играл Халк — он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета. Малком и Клаудиньо — мои большие друзья. Благодаря этому „Зенит“ всегда на слуху, в поле зрения СМИ. В целом Петербург и Россия производят впечатление очень гостеприимных мест, где тепло принимают всех. Это видно и по тому уровню, который показывают здесь бразильские футболисты».

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жерсон заявил, что замечательно чувствует себя в «Зените»
12 декабря
Французский футболист «Краснодара» Перрен считает хорошим уровень РПЛ
11 декабря
Сергей Некрасов рассказал, каким видит будущее «Спартака»
11 декабря
Черчесов считает, что в РПЛ нет футболистов, «делающих разницу»
09 декабря
Игорь Акинфеев рассказал, что у него есть футбольная мечта
08 декабря
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой назвал правила джентльмена
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
13 декабря в 08:33
В Европе — точно нет! Сказано лишь для красного словца и лести, не более. В Бразилии эта организация интересна только узкому кругу лиц из администраций клубов и футболистов, кто намерен совершить выгодный для них трансфер в скрепную рпл. Бразильским фанатам до петербургского клуба просто по... У них и местных "забот" хватает.
Брулин
Брулин
12 декабря в 17:35
Естественно, что в Бразилии Зенит самый известный клуб, где ещё можно бабла срубить по легкому. Даже в советах друзей и знакомых про футбол речи не идет, все говорят о красивом городе, комфортной обстановке, хорошем финансировании.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 декабря в 14:31
Причина до банальности проста. Никому не понятно откуда такие деньжиши валятся на этот клуб? В мире такого нет нигде. Там клубы зарабатывают, а Зенит......
vvrwqbbt3ne3
vvrwqbbt3ne3
12 декабря в 14:08
А об Анжи с его звездами уже все забыли....
rwwwbpmfw4f3
rwwwbpmfw4f3
12 декабря в 14:00
Может в Бразилии,но в Европе и России не согласен
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 13:57
Для хорошего сценариста похоже уже набрался материал на " Необыкновенные приключения бразильцев в России", хотя нечто похожее уж было , но там вроде про итальянцев в Ленинграде...)))
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 13:56
Тех, кто много тратит, всегда обсуждают
sihafazatron
sihafazatron ответ ЧК-10 (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря в 13:52
У бразильского мальчика спрашивают:
-Когда вырастешь, кем хочешь стать?
- бомжом
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 декабря в 13:47, ред.
Спасибо за комплимент !!!!!!!

От себя : Удачи...процветания...отличных показателей...титулов и всех благ Жерсону, Жедсону, Жемсону, Жексону, Жемсону и т.д...

У меня несколько иное мнение ...чем у министра....
Если игрок едет работать во благо клуба а не тупо зарабатывать отбывая номер - Добро пожаловать !!!
Вне зависимости от лимита и оклада......
Такие парни как Халк...Лав....Промес...Малком...Корвалью...Данни...Алекс - украшение Лиги.....и никому в голову не приходило заглядывать к ним в кошелёк ища соответствие игра/зарплата......
Просто надо прекратить оптовые закупки и лотерейные закупки в слепую...


P.S.....много лучше чем ничего...но 9 веток про Жерсона.....наиграл ли он хоть на 3...???)))
Bad Listener
Bad Listener
12 декабря в 12:04, ред.
Ну да, несмотря на вчерашний спич господина Некрасова, всё таки "гостеприимство" на деньги Газпрома лучше чем "гостеприимство" на деньги Лукойла
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 