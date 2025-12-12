Жерсон назвал «Зенит» самым обсуждаемым клубом России в Бразилии и Европе

Петербургский «Зенит» является самым обсуждаемым и известным российским футбольным клубом не только в Бразилии, но и в Европе. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон.
«Могу со всей серьезностью подтвердить: „Зенит“ — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе, — сказал Жерсон. — Во-первых, потому что здесь играл Халк — он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета. Малком и Клаудиньо — мои большие друзья. Благодаря этому „Зенит“ всегда на слуху, в поле зрения СМИ. В целом Петербург и Россия производят впечатление очень гостеприимных мест, где тепло принимают всех. Это видно и по тому уровню, который показывают здесь бразильские футболисты».
В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.
От себя : Удачи...процветания...отличных показателей...титулов и всех благ Жерсону, Жедсону, Жемсону, Жексону, Жемсону и т.д...
У меня несколько иное мнение ...чем у министра....
Если игрок едет работать во благо клуба а не тупо зарабатывать отбывая номер - Добро пожаловать !!!
Вне зависимости от лимита и оклада......
Такие парни как Халк...Лав....Промес...Малком...Корвалью...Данни...Алекс - украшение Лиги.....и никому в голову не приходило заглядывать к ним в кошелёк ища соответствие игра/зарплата......
Просто надо прекратить оптовые закупки и лотерейные закупки в слепую...
P.S.....много лучше чем ничего...но 9 веток про Жерсона.....наиграл ли он хоть на 3...???)))
