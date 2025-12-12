1765528553

Петербургский «Зенит» является самым обсуждаемым и известным российским футбольным клубом не только в Бразилии, но и в Европе. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бразильский полузащитник «Зенита» .

«Могу со всей серьезностью подтвердить: „Зенит“ — самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе, — сказал Жерсон. — Во-первых, потому что здесь играл Халк — он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета. Малком и Клаудиньо — мои большие друзья. Благодаря этому „Зенит“ всегда на слуху, в поле зрения СМИ . В целом Петербург и Россия производят впечатление очень гостеприимных мест, где тепло принимают всех. Это видно и по тому уровню, который показывают здесь бразильские футболисты».

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.