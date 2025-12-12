Top.Mail.Ru
Жерсон заявил, что замечательно чувствует себя в «Зените»

12 декабря 2025, 09:41

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Жерсон адаптировался в России и замечательно чувствует себя в клубе. Об этом Жерсон рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Когда оказался здесь, какое-то время, конечно, ушло на адаптацию, — сказал Жерсон. — Я все-таки приехал из страны, где почти всегда тепло, в место с совершенно другим климатом — к этому нужно было привыкнуть. Очень помогли бразильские футболисты, а также российские. Все приняли меня очень хорошо. Клуб встретил с распростертыми объятиями, а такой прием всегда ускоряет адаптацию и помогает быстрее влиться в коллектив».

«Сейчас чувствую себя отлично: живу в красивом городе, играю в большом европейском клубе с серьезными амбициями, вокруг добрые, хорошие люди. Считаю, что адаптация на сто процентов завершена. Закончилась первая часть сезона, впереди пауза, и я уверен, дальше динамика будет только лучше. У нас классный коллектив. Мне помогает то, что знаю несколько языков на среднем уровне. Благодаря этому могу общаться с ребятами, которые не говорят по-португальски, — это здорово упрощает коммуникацию», — заключил бразилец.

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

Муравьед
Муравьед
13 декабря в 11:09
«Зенит» готов продать Жерсона за 25 млн евро
«Зенит» назвал сумму, за которую готов отпустить полузащитника Жерсона Сантоса зимой.

«Зенит» готов продать Жерсона за 25 млн евро
Об этом сообщает журналист Валентин Фурлан в соцсетях.

«Сине-бело-голубые» хотят получить за 28-летнего бразильца 25 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация, что на футболиста претендуют «Аль-Наср» и «Палмейрас».
112910415
112910415
12 декабря в 10:19
очень уж он забивной ! )
kzzb967qxz42
kzzb967qxz42
12 декабря в 10:07
Все же скорее всего он не отрабатывает вложения в него.
КЭТиК
КЭТиК
12 декабря в 10:04
Хорошая зарплата и не сильный напряг на поле... Чего еще надо для счастливой жизни?
shur
shur
12 декабря в 09:58
...Я так понимаю,все разъехались, один Жерсон остался! А мы под ручки и на Соккер....!!!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
12 декабря в 09:54
Быстро адаптируются к нашему климату.
sv_1969
sv_1969
12 декабря в 09:52
Сегодня мы будем весь день слушать гастарбайтера из Зенита. Как он всю жизнь мечтал здесь играть и всё такое)))
sihafazatron
sihafazatron
12 декабря в 09:52
"..играю в большом европейском клубе с серьезными амбициями...."
-------------
За кого он там играет в фифу?))
sihafazatron
sihafazatron
12 декабря в 09:51
Там тепло, а здесь кормят лучше))
