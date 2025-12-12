Жерсон заявил, что замечательно чувствует себя в «Зените»

1765521684

12 декабря 2025, 09:41

Бразильский футболист петербургского «Зенита» адаптировался в России и замечательно чувствует себя в клубе. Об этом Жерсон рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Когда оказался здесь, какое-то время, конечно, ушло на адаптацию, — сказал Жерсон. — Я все-таки приехал из страны, где почти всегда тепло, в место с совершенно другим климатом — к этому нужно было привыкнуть. Очень помогли бразильские футболисты, а также российские. Все приняли меня очень хорошо. Клуб встретил с распростертыми объятиями, а такой прием всегда ускоряет адаптацию и помогает быстрее влиться в коллектив».

«Сейчас чувствую себя отлично: живу в красивом городе, играю в большом европейском клубе с серьезными амбициями, вокруг добрые, хорошие люди. Считаю, что адаптация на сто процентов завершена. Закончилась первая часть сезона, впереди пауза, и я уверен, дальше динамика будет только лучше. У нас классный коллектив. Мне помогает то, что знаю несколько языков на среднем уровне. Благодаря этому могу общаться с ребятами, которые не говорят по-португальски, — это здорово упрощает коммуникацию», — заключил бразилец.

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.