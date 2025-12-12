«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту

1765537523

12 декабря 2025, 14:05

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» сообщило бразильскому игроку команды Винисиусу и его агентам, что больше не будет улучшать условия по новому контракту. Об этом сообщил Madrid Zone на своей странице в соцсети X.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Ранее в клубе предложили бразильцу заключить новое соглашение. Как сообщает источник, «Реал» выставит игрока на продажу летом 2026 года, если тот не ответит согласием на уже имеющееся предложение.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за «Реал» бразилец провел 344 матча, забил 111 голов и отдал 90 результативных передач.