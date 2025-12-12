«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» сообщило бразильскому игроку команды Винисиусу и его агентам, что больше не будет улучшать условия по новому контракту. Об этом сообщил Madrid Zone на своей странице в соцсети X.
Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Ранее в клубе предложили бразильцу заключить новое соглашение. Как сообщает источник, «Реал» выставит игрока на продажу летом 2026 года, если тот не ответит согласием на уже имеющееся предложение.
Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за «Реал» бразилец провел 344 матча, забил 111 голов и отдал 90 результативных передач.
Вини – отличный игрок, никто не спорит. Он вытаскивал важнейшие матчи, он — один из символов новой эпохи «Реала». Но и команда — не резиновая. Не хочешь соглашаться на предложенное — тогда либо играй как машина без вопросов, либо реально готовь чемоданы на лето-2026.
В «Реале» всегда было просто: хочешь стать легендой — докажи на поле, а не переговорами. Посмотрим, что выберет Вини. Но ощущение есть, что это только начало большой истории.
Ремня ему не хватает, ремня. Все нянчатся с ним, пряником углы пытаются сгладить, а к нему кнут пора применить, только и всего.
