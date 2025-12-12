Top.Mail.Ru
«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту

12 декабря 2025, 14:05

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» сообщило бразильскому игроку команды Винисиусу и его агентам, что больше не будет улучшать условия по новому контракту. Об этом сообщил Madrid Zone на своей странице в соцсети X.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Ранее в клубе предложили бразильцу заключить новое соглашение. Как сообщает источник, «Реал» выставит игрока на продажу летом 2026 года, если тот не ответит согласием на уже имеющееся предложение.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за «Реал» бразилец провел 344 матча, забил 111 голов и отдал 90 результативных передач.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 13:56
Мудро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 13:44
Видеть насквозь художника, - это расписаться в собственной тупости...
Не дождёшься ! )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 13:31
Ты хочешь сказать, что видишь меня насквозь?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
13 декабря в 13:29
Витя.
Мы друг друга знаем не первый год...
И я прекрасно отличаю и разделяю твоё оценочное - нейтральное мнение от личного - "всевидящего ока".

Поэтому твоя претензия не ко мне, а к моему профессиональному навыку - называется проницательность.)))

По поводу Ватерлоо насчёт Карпина, не согласен. В сборной у него может получиться, ибо когда человек сконцентрирован на конкретном, результат вполне себе ожидаем. То, что Валера ушёл из Динамо и занялся своим прямым делом, - сборной, это хорошо.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 13:22
Ну, это ты несправедлив, Макс, несправедлив.))) Тебе то хорошо известно, что я стараюсь всегда аргументировать мои высказывания и подтверждаю их фактами. Это касается и советского футбола, и немецкого, где я всегда могу дать ссылку на первоисточник, и российского, и тд. и тп...

Что касается Алонсо, то некоторые считают, что моя неприязнь к нему связана с провалом Тухеля в Баварии. Ничего подобного и близко нет. Если у меня, к кому-то и были претензии, так только к самому Тухелю. Ну так вот, моё негативное отношение к Алонсо связано с тем, что он переоценил свои возможности, взявшись за такой серьезный проект как Реал, а это нескромно и неправильно...

Поэтому я часто и говорю, что он пришел в клуб, не как Авторитетный проверенный тренер, а на волне своего яркого прошлого. Но те, кто меня недолюбливают, тем выгодно обратить меня в личного ненавистника Алонсо, чего и в природе не существует. Макс, поверь, Алонсо мне безразличен. Я и раньше не видел у него глубокой стратегической тренерской мысли. Его футбол прост, как угол дома...

Дружище, ты знаешь, я редко ошибаюсь. Большинство моих прогнозов попали в девятку. Я знаю, мои недоброжелатели всегда будут вспоминать мне Карпина.))) И действительно, с этим человеком я не угадал. Но у каждого прогнозиста есть свой Ватерлоо...))))))))))))))))))))))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
13 декабря в 12:35
Договорились, Дмитрий.
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 12:30
Очень приятно, Максим! Меня зовут Дмитрий. Не обязательно в полной форме, можно просто Дима. За уважаемого, искренне спасибо! То же могу сказать и в ваш адрес. Очень приятно общаться с человеком, у которого объективная точка зрения, не приправленная личными симпатиями или антипатичми к тем или иным футбольным личностям.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
13 декабря в 12:11, ред.
Вас , простите, как величать ? Обращаться по никнейму считаю несолидным. Думаю, что общаться придётся чаще, поэтому предлагаю перейти на «ты».
Всех мною уважаемых тутошних мужиков называю по имени.
Я Макс, если что.

На своём предложении не настаиваю, - чат есть чат, и все вольны делать так, как им удобно.
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 декабря в 12:00, ред.
Я вот тоже не понимаю тех людей, которые в чём-то обвиняют Мбаппе. Вот в нынешнем Реале можно критиковать кого угодно, но на Мбаппе, и наверное Куртуа, нужно молится. Эти двое по сути делают процентов 50-70 общего результата команды. А такого тащера как Мбаппе я не помню со времён Роналду. И то, Роналду играл в более сильном коллективе, с более качественными и в игровом, и в профессиональном плане партнёрами по команде. А Мбаппе пришёл в разбалансированную команду, смог довольно быстро адаптироваться, ещё и наклепать голов на "Золотую бутсу", и всё это в провальном сезоне кризисного Реала. Так что обвинять Мбаппе в чём-то могут только прожённые хейтеры, которые кроме личной неприязни не признают никаких аргументов.
То же касается и "некоторых" личностей в отношении Алонсо)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
13 декабря в 11:46, ред.
Мбаппе своей результативностью, стрессоустойчивостью и трудолюбием просто оставляет хейтеров без пищи, а нейтральному болельщику, наоборот, прививает симпатию к своей персоне.
Парадоксально но факт: тот, кто нынче тащит Реал, самый тихий и незаметный в медиа (в соотношении статус - новость)
Это говорит о многом. Уже сейчас багаж "лягушонка" впечатляет: ЧМ, серебряный призёр ЧМ и один из лучших игроков двух последних мундилей + самый результативный форвард в мире к своим годам + лучший на данный момент игрок самого титулованного клуба мира.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
13 декабря в 11:33
На это ты ответ от Виктора точно не получишь. Вернее можешь получить, но не на этот аргумент.
Железобетонное мнение, после которого можно ставить точку в этой дискуссии.
ABir
ABir
13 декабря в 09:31
Решение Вини будет зависеть от того, что он больше любит: футбол или деньги.
y-ago
y-ago ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
12 декабря в 21:52, ред.
Боже упаси! Не бывает ничего и никого идеального! "Не погрешим лишь папа", как говорят католики. Да, второе пришествие не было столь трофейным, как первая эпоха с тремя ЛЧ подряд. Но все же Ла Лига и Суперкубок, это, пардон, тоже не...баран начихал...
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
12 декабря в 21:49
Хотите Дружеский совет? Переходите на страничку про Салаха. Думаю, там интереснее будет.))) А эта тема- стара как мир и ничего не изменится- пошумят и успокоятся...
Groboyd
Groboyd
12 декабря в 21:47
Флик избивает Реал Анчи, ну, не всегда же выигрывать. Компани побеждает топовой Баварией средний Байер Алонсо, ну, это просто позор, черная метка и для клуба, и для тренера.
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
12 декабря в 21:45
Мы все видели как в прошлом сезоне Анчелотти удалось превратить токсичность Вини во "благо". А на счёт Мбаппе, не нужно приписывать французу то, чего у него не было, только чтобы оправдать скверный характер Винисиуса. Напомните мне, пожалуйста, хоть одно резкое высказывание или действие Мбаппе за время его пребывания в стане "Мадрида".
y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
12 декабря в 21:39
Дался же Вам "токсичный" Вини! Господи, каких только "токсичных" не было! Вини близко не стоит! Дело не в этом. А в умении эту "токсичность" превратить во благо для команды. Анчи это удавалось. Кстати, сегодняшний (ох, какой токсичный) Мбаппе - его заслуга.
Groboyd
Groboyd ответ Drosmo (раскрыть)
12 декабря в 21:39
Вот это прям в точку.
Drosmo
Drosmo
12 декабря в 21:38
Ну да, не у всех всё получается. Только у Алонсо должно получаться всё и всегда)
Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
12 декабря в 21:33
Так дело то как раз в том, что этих надо пробовать, экспериментировать, терпеть возможные неудачи. У Зидана же больше было игроов, которые и до него доказали свою пригодность и уже были кем-то в Реале.
Capral
Capral
12 декабря в 21:30
Смотрю, противники Зидана порицают его во втором пришествии и тп. А что, у всех и всегда всё получается? Гвард уже несколько лет, толком ничего придумать не может, и что же- объявить его вне закона? А как Гварда критиковали в Баварии! Я же, даже Максу видео выкладывал из первоисточника немецкого, где Маттеус, буквально издевается над Гвардом, а тот потеет и краснеет не знает куда себя деть... А как критиковали в Баварии того же Анчелотти, и что, его тоже опустить с небес на землю?
Groboyd
Groboyd
12 декабря в 21:30
Всё решают кадры. Зидан работал с топ-мастерами и большими профессионалами, которые находились на пике. Алонсо достался истеричка Вини и необстреленные юнцы Мостантуоно и Хейсен. И при этом нет мозга в центре поля.
y-ago
y-ago ответ Groboyd (раскрыть)
12 декабря в 21:30, ред.
Возможно. И все же есть достойные. В том числе и перечисленные Эндрик, Гюлер, Гарсиа... или же сосланный куда Макар телят не гонял (чудовищно!) Камавинга Как ими "пользоваться"? Воспрос к тренеру. "Дерзай, выдумывай, пробуй" Но с умом профи, а не с замашками дворового футболиста!
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
12 декабря в 21:25
Зидану повезло. так как оказался в нужное время в нужном месте. Как таковых выдающихся тренерских тренерских качеств у него никогда не наблюдалось, он полностью копировал тактику и схемы Анчелотти, и единственным его выдающимся качеством было его ораторское мастерство. А ведь вы упрекаете Алонсо именно в отсутствии рисунка игры, которого у Зидана не было толком никогда.
Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
12 декабря в 21:23
А откуда это известно, что Зидан прям святая троица и наставник, и психолог, и авторитет?
И действительно, что было во второе пришествие Зидана?
Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
12 декабря в 21:21
Но в первую очередь они профи. Особенно к португальцу относится. А Винисиус зачастую просто бросает играть я не помню что бы такое делали Рон, Кроос и Модрич. Разве это профи, у кого игра от настроения зависит.
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
12 декабря в 21:21
А вы разве забыли период второго пришествия Зидана? Почему-то его авторитет тогда совсем не повлиял на игроков. Это при том, что на то время команда была более сыгранная, более сбалансированная чем сегодня. Да и во время Зидана не было таких токсичных личностей как Винисиус, которые пытаются диктовать свои правила не только тренеру, но и всему клубу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ y-ago (раскрыть)
12 декабря в 21:20, ред.
Не идеализируй Зидана, Христа ради!
Что он в Реале добился, во 2-е пришествие 2019/2021 после того как команду покинул Рон и ряд других ключевых персонажей ? Нихрена ничего путного!

Что случилось с одним из лучших хавов Испании и Европы на тот момент в составе РМ - Иско при Зидане ?!
Что произошло с Азаром..., что случилось с одним из лучших бомбардиром Бундеса - Йовичем у Зидана ?
Тупо закопал карьеру и талант у многих крутых парней этот лысый алжирец.

Поэтому не надо..., не надо тут ему безмерные таланты вешать.
y-ago
y-ago ответ Groboyd (раскрыть)
12 декабря в 21:19
Да, не работал Но и Роналду был "не простым персонажем" — с его характером, амбициями и потребностью быть центром внимания. То же самое относится к Кроосу и Модричу — игроки с сильным характером, с собственным мнением и привычкой диктовать темп.
galem72
galem72
12 декабря в 21:15
Я не понимаю, откуда столько ахов, охов, вздохов? Этот мусор льёт какая-то Madrid Zone, потом её цитирует скрепная итар-тасина. Проще надписям на заборе верить.
