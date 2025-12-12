Top.Mail.Ru
Жерсон рассказал об игре с Роналдиньо за один клуб

12 декабря 2025, 12:18

Обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо действовал волшебно и в официальных матчах, и на тренировках, а скопировать его манеру игры было практически невозможно. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон.

Жерсон и Роналдиньо выступали вместе за бразильский «Флуминенсе».

«Когда он пришел в команду, я был ответственным за музыку в раздевалке, — вспомнил Жерсон. — Знал, как Роналдиньо любит самбу, и всегда ставил для него треки. Помню, как он очень высоко оценил мой плейлист — мне было приятно, что попал в его вкусы. Для меня большая честь, что хотя бы небольшую часть своей карьеры такой великий футболист провел рядом со мной».

«Роналдиньо творил магию везде — и в матчах, и на тренировках. Со стороны казалось, будто все, что он делает, очень просто. И многим это осложняло жизнь: люди думали, что повторить это легко. Но на самом деле удавалось только ему. Скопировать его трюки практически невозможно — это врожденная футбольная магия, которой его наградила природа», — заключил Жерсон.

В составе испанской «Барселоны» Роналдиньо стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Также он играл за французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Милан», бразильские «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Гремио». В составе сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира 2002 года, Кубок Америки 1999 года, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 2008 года. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.

batog
batog
12 декабря в 22:06
Новый ...добол появился. Конкурент Царю.
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 20:03
Вот счастливый - Роналдиньо "живьём" видел...)))
Robert Adeykin
Robert Adeykin ответ sihafazatron (раскрыть)
12 декабря в 17:27
С дельфином
shlomo2
shlomo2
12 декабря в 14:59
Интересно какие ставил музыкальные композиции....
65bk8fmc9b2g
65bk8fmc9b2g
12 декабря в 14:07
Что-то в новостях один Жерсон. Других, наверное, нет.
sv_1969
sv_1969 ответ Rupertt (раскрыть)
12 декабря в 14:06
Вот все хорошо написали про Волшебника! Но вот эта фраза- И так круто слышать такие слова от Жерсона, который сам ведь далеко не последний футболист! Как будто это минимум Роберто Карлос)))
112910415
112910415
12 декабря в 13:54
а теперь вот это вот всё ...
Capral
Capral
12 декабря в 13:52
Ну тебя тоже, как бы никто не спрашивает советы давать.
Rupertt
Rupertt
12 декабря в 13:40
Про Роналдиньо можно говорить бесконечно — это реально человек-легенда. И так круто слышать такие слова от Жерсона, который сам ведь далеко не последний футболист! Видно, насколько большое влияние Роналдиньо оставил на всех, кто с ним играл.

Он и правда был волшебником: что в матчах вытворял, что на тренировках — просто космос. И самое главное — делал это с улыбкой, как будто футбол был для него детской игрой, а не профессией. Сейчас таких игроков почти нет… Много техники, много физики, но вот этой "магии", что была у Ронни, не хватает.
Capral
Capral
12 декабря в 13:33
Да сколько же можно про Жерсона?! Всё утро, только про этого м....а!!!
shur
shur
12 декабря в 13:24, ред.
"Со стороны казалось, будто все, что он делает, очень просто."
Всё изящное со стороны просто, а за простотой миллионы тренеровок до пота, хотя у Роналду ди Асис Морейра это в большей степени от Бога! Скопировать Он хотел,насмешил...!!!
sihafazatron
sihafazatron
12 декабря в 12:44
Скоро будешь рассказывать как играл за один клуб с Соболевым!!!
Гость
