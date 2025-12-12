Жерсон рассказал об игре с Роналдиньо за один клуб

1765531111

12 декабря 2025, 12:18

Обладатель «Золотого мяча» действовал волшебно и в официальных матчах, и на тренировках, а скопировать его манеру игры было практически невозможно. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал бразильский полузащитник «Зенита» .

Жерсон и Роналдиньо выступали вместе за бразильский «Флуминенсе».

«Когда он пришел в команду, я был ответственным за музыку в раздевалке, — вспомнил Жерсон. — Знал, как Роналдиньо любит самбу, и всегда ставил для него треки. Помню, как он очень высоко оценил мой плейлист — мне было приятно, что попал в его вкусы. Для меня большая честь, что хотя бы небольшую часть своей карьеры такой великий футболист провел рядом со мной».

«Роналдиньо творил магию везде — и в матчах, и на тренировках. Со стороны казалось, будто все, что он делает, очень просто. И многим это осложняло жизнь: люди думали, что повторить это легко. Но на самом деле удавалось только ему. Скопировать его трюки практически невозможно — это врожденная футбольная магия, которой его наградила природа», — заключил Жерсон.

В составе испанской «Барселоны» Роналдиньо стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Также он играл за французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Милан», бразильские «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Гремио». В составе сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира 2002 года, Кубок Америки 1999 года, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 2008 года. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.