Жерсон сравнил российских и бразильских болельщиков

12 декабря 2025, 09:55

Болельщиков в Бразилии нельзя сравнить ни с кем, поскольку они живут футболом. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал бразильский футболист петербургского «Зенита» .

Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» летом 2025 года.

«Давление болельщиков во „Фламенго“ и в „Зените“ — это совершенно разные вещи. Здесь мы тоже выходим на поле при заполненных трибунах, особенно дома, и это очень круто. Но то, как люди живут футболом в Бразилии, ни с чем не сравнить. Это можно по-настоящему понять только тогда, когда сам там играешь и проводишь много времени», — сказал Жерсон.

«Как подробно я ни объяснял бы, почувствовать на сто процентов все равно не получится — нужно самому оказаться на стадионе, — продолжил футболист. — Очень надеюсь, что у вас когда-нибудь будет возможность попасть на матч „Фламенго“ на „Маракане“ и оказаться среди фанатов — это чувство невозможно передать словами, такой момент нужно прожить».

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.