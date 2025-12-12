Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Жерсон сравнил российских и бразильских болельщиков

12 декабря 2025, 09:55

Болельщиков в Бразилии нельзя сравнить ни с кем, поскольку они живут футболом. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал бразильский футболист петербургского «Зенита» Жерсон.

Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» летом 2025 года.

«Давление болельщиков во „Фламенго“ и в „Зените“ — это совершенно разные вещи. Здесь мы тоже выходим на поле при заполненных трибунах, особенно дома, и это очень круто. Но то, как люди живут футболом в Бразилии, ни с чем не сравнить. Это можно по-настоящему понять только тогда, когда сам там играешь и проводишь много времени», — сказал Жерсон.

«Как подробно я ни объяснял бы, почувствовать на сто процентов все равно не получится — нужно самому оказаться на стадионе, — продолжил футболист. — Очень надеюсь, что у вас когда-нибудь будет возможность попасть на матч „Фламенго“ на „Маракане“ и оказаться среди фанатов — это чувство невозможно передать словами, такой момент нужно прожить».

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Польше в результате нападения были травмированы 10 испанских фанатов
11 декабря
КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Динамо» Мх
08 декабря
Шахматист Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак»
06 декабря
Трамп заявил, что объемы продаж билетов на ЧМ превзошли ожидания
05 декабря
США ожидают до 10 млн иностранцев на чемпионат мира в 2026 году
05 декабря
«Ницца» осудила нападение фанатов клуба на футболистов команды
02 декабря
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 декабря в 13:10
Действительно , как можно сравнивать несравнимое ! Отношение к футболу и темпераменты болельщиков везде разные . Был на матче Урава ред , в Сайтаме , в Японии , так даже наши дерби всея Руси - это сборище глухонемых , желудочнобольных фанатов , по сравнению с японцами ! Вот где получил истинное наслаждение зрелищем , не только на поле , но и на трибунах . Одна из трибун зарядила мелодию , которая мне показалась очень знакомой . Не сразу врубился ,но потом дошло - это была наша " Катюша " . Пустячок , но было приятно .
Bad Listener
Bad Listener
12 декабря в 11:23
Короче так себе мы болельщики - расходимся
112910415
112910415
12 декабря в 10:30
есть вещи не сравнимые, факт !
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 10:14
Сколько бразильца не корми , он всё равно...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 