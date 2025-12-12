Жерсон оценил свою игру в первой половине сезона

1765523918

12 декабря 2025, 10:18

Бразильский футболист петербургского «Зенита» понимает, что ему нужно расти и прибавлять в будущих матчах за клуб. Об этом Жерсон рассказал «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча.

«После травмы постепенно набираю обороты, прекрасно понимаю, что есть куда расти и прибавлять, — сказал Жерсон. — Не люблю сам себя оценивать. Могу только пообещать, что буду продолжать разгоняться, улучшать форму. А когда выйду на свой лучший уровень, уже сами поставите мне оценку и скажете, удалось достичь максимума или нет».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.