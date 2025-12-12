Футболист «Зенита» Жерсон рассказал об адаптации к российскому климату

1765519646

12 декабря 2025, 09:07

Бразильский полузащитник «Зенита» не испугался холода при переезде в Санкт-Петербург, поскольку видел примеры соотечественников, выступавших в России. Об этом Жерсон рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Еще до переезда у меня имелось представление о холоде, — сказал Жерсон. — Я обожаю смотреть фильмы и сериалы с погонями, полицией, мафией, где много экшена. И почти в каждой такой картине есть кто-то очень стереотипный из России — обычно в огромном пуховике и теплой шапке. Уже поэтому понятно, какие низкие здесь бывают температуры».

«Ребята делились своими ощущениями, но всегда думал так: если один бразилец смог справиться с холодом, значит, смогу и я. Если бы это было невозможно, бразильцы просто не приезжали бы сюда. Примеры моих соотечественников меня успокаивали», — заключил бразилец.

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.