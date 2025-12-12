Top.Mail.Ru
Футболист «Зенита» Жерсон рассказал об адаптации к российскому климату

12 декабря 2025, 09:07

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон не испугался холода при переезде в Санкт-Петербург, поскольку видел примеры соотечественников, выступавших в России. Об этом Жерсон рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Еще до переезда у меня имелось представление о холоде, — сказал Жерсон. — Я обожаю смотреть фильмы и сериалы с погонями, полицией, мафией, где много экшена. И почти в каждой такой картине есть кто-то очень стереотипный из России — обычно в огромном пуховике и теплой шапке. Уже поэтому понятно, какие низкие здесь бывают температуры».

«Ребята делились своими ощущениями, но всегда думал так: если один бразилец смог справиться с холодом, значит, смогу и я. Если бы это было невозможно, бразильцы просто не приезжали бы сюда. Примеры моих соотечественников меня успокаивали», — заключил бразилец.

В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

Брулин
Брулин
12 декабря в 17:26
том году холода небыло, в этом ещё тоже.
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
12 декабря в 14:47
...согрел душу, далёкие времена....!!! Как там у молодёжи, ставлю лайк за поддержку всех пенсионеров-соккерцев!!!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
12 декабря в 11:59
Я её уважаю. Вы пишите что типа его в сборную к Валере. А Марио был в далёкие времена и в отличии от этих гастарбайтеров он хотел выступать за нашу сборную. Как то так.
112910415
112910415
12 декабря в 10:25
будет и пуховик, и шапка большущая !
wmra4d55fuzj
wmra4d55fuzj
12 декабря в 10:06
Конечно холодно, но за большую зарплату можно и потерпеть.
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
12 декабря в 10:01
...историю надо уважать!!!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
12 декабря в 09:58
Что то я не наблюдаю этих гастарбайтеров в сборной
sv_1969
sv_1969
12 декабря в 09:57
И почти в каждой такой картине есть кто-то очень стереотипный из России — обычно в огромном пуховике и теплой шапке.
А сколько нам вашего г-на стереотипного в 90-е вкинули и уму не представить(((
Alex_67
Alex_67
12 декабря в 09:54
Интересно, а парень представляет, что такое настоящий мороз? От — 40 градусов и ниже, да ещё ветер? Когда птицы на лету замерзают.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
12 декабря в 09:49
...сначала была адаптация,теперь про шубу,следующий этап женитьба,гражданство и в сборную к Карпу!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
12 декабря в 09:46, ред.
Ох вспомнил!!))))
И новый год уже совсем скоро...
CCCP1922
CCCP1922
12 декабря в 09:39
В европейской России сейчас сильных морозов практически не бывает. Да и в Восточной Сибири значительно потеплело.
Варвар7
Варвар7
12 декабря в 09:37
Подожди Жерсон, всё только начинается...)
5hd289qbkmqf
5hd289qbkmqf
12 декабря в 09:31
За те деньги что ему платят, привыкнет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 декабря в 09:23
в феврале рестарт РПЛ, познает что такое футбол на снегу.
sihafazatron
sihafazatron
12 декабря в 09:19
Он ещё морозов не видел ..
