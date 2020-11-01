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4 : 0
завершен
01 ноября 2020, 19:00
воскресенье
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Стадион Луи-Дозьем (Монако)
|Бен-Йеддер Виссам
|1:0(П)
|28’
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Мартинш Желсон
ассистент Агилар Рубен
|2:0
|30’
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Фолланд Кевин
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|3:0
|31’
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Фолланд Кевин
ассистент Мартинш Желсон
|4:0
|58’
|27’
|Кастро Пабло
|Агилар Рубен
|41’
|73’
|Бенито Лорис
|Фабрегас Сеск
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сидибе Джибриль
|Агилар Рубен
|46’
|46’
|Зеркан Мехди
|Адли Ясин
|46’
|Де Превиль Николя
|Хванг Эуй-Жо
|46’
|Бриан Джимми
|Уден Реми
|62’
|Кватенг Энок
|Сабали Юссуф
|Пеллегри Пьетро
|Фолланд Кевин
|68’
|Марипан Гильермо
|Бадьяшиль Бенуа
|72’
|Йоветич Стеван
|Мартинш Желсон
|83’
|Фабрегас Сеск
|Диоп Софьян
|84’
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|17
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|0
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|10
|Фолы
|12
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|10
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|0
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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Совсем Монако в последнее время неубедительно играет.
Совсем Монако в последнее время неубедительно играет.