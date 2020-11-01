В 40 Леком Бенжамин Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 91

З 26 Агилар Рубен Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

З 32 Бадьяшиль Бенуа Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 72

З 20 Дисаси Аксель Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 91

З 12 Кайо Энрике Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 91

П 8 Тчуамени Орельен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 91

П 22 Фофана Юссуф Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 91

Н 9 Бен-Йеддер Виссам Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 91

П 37 Диоп Софьян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 84

Н 11 Мартинш Желсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 83

Н 31 Фолланд Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 1 Маецки Радослав

З 3 Марипан Гильермо Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 19

З 34 Матсима Крислайн

З 29 Сидибе Джибриль Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 46

П 4 Фабрегас Сеск Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 7

П 35 Флорентино

Н 10 Йоветич Стеван Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 7 Оньекуру Анри