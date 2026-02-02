Роналду не попал в состав на матч «Аль-Насра» на фоне слухов о бойкоте

1770044511

сегодня, 18:01

Португальский нападающий , пятикратный лауреат престижной награды «Золотой мяч», не будет участвовать в предстоящем матче саудовского чемпионата между командами «Аль-Наср» и «Аль-Рияд». Эта информация была официально подтверждена пресс-службой футбольного клуба «Аль-Наср».

Ранее в португальской газете A Bola появилась информация, что Роналду может бойкотировать эту игру. По данным источников, футболист выражает недовольство по поводу управления клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, особенно если сравнивать с другими командами, также находящимися под его управлением. Роналду считает, что «Аль-Наср» не получил достаточной поддержки в последнее трансферное окно.

На данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 43 очка после 18 матчей и отставая от лидера, «Аль-Хиляля», на три очка. Матч между «Аль-Риядом» и «Аль-Насром» состоится в понедельник и начнется в 18:15 по московскому времени.

Криштиану Роналду, которому сейчас 40 лет, является одним из наиболее титулованных футболистов в истории. Он пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, а также лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года Роналду присоединился к «Аль-Насру», до этого выступая за такие известные клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».