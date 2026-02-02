«Крылья Советов» погасили задолженность перед «РТ-Капитал»

1770045963

сегодня, 18:26

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» официально закрыл долговые обязательства перед дочерней структурой Ростеха — компанией «РТ-Капитал». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«2 февраля клуб и его руководство завершило работу по выплате долга перед компанией „РТ-Капитал“. Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба. Напомним, „Крылья Советов“ занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет», — говорится в заявлении клуба.

«Жизнь клуба идет в плановом режиме: со стороны региона и спонсоров ему обеспечено необходимое финансирование, команда готовится к весенней части чемпионата, ведется работа по усилению состава», — добавили в «Крыльях Советов».

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» задолженности в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-Капитал». Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании долга, а Девятый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Средства были привлечены для финансовой поддержки клуба, но с 2016 года обязательства по их возврату не исполнялись.

30 декабря «Крылья Советов» сообщили о выплате 535 млн рублей в счет погашения долга. В январе клуб дополнительно перечислил 54 млн рублей. По состоянию на 20 января остаток задолженности составлял 519 млн рублей, включая 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

21 января «РТ-Капитал» уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба. В ответ «Крылья Советов» заявили, что погасят оставшуюся сумму до 3 февраля.