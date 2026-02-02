Президент ФИФА заявил о возможном снятии санкций с российского футбола

1770055882

сегодня, 21:11

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) в интервью британскому телеканалу Sky заявил, что организация должна пересмотреть решение об отстранении российских футбольных команд от международных соревнований. Обзор ключевых аспектов возможного снятия ограничений:

Заявления Джанни Инфантино

ФИФА должна принять решение о возвращении российских команд, особенно на молодежном уровне.

По его словам, действующие ограничения не принесли пользы, а лишь усилили разочарование и враждебность.

Инфантино отметил, что возможность для российских юношей и девушек участвовать в международных турнирах пойдет на пользу.

Он предложил закрепить в документах организации запрет на дисквалификацию команд из-за политических решений их правительств.

Инфантино не поддерживает идею бойкотов, включая возможные акции на чемпионате мира 2026 года в США , Мексике и Канаде.

Реакция российского футбольного сообщества

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) Максим Митрофанов заявил, что организация разделяет позицию Инфантино.

Инфантино последовательно выступает за снятие ограничений, включая голосование на саммите МОК .

В РФС уверены, что при поддержке Инфантино мировой футбол найдет справедливое решение, способствующее развитию спорта и улучшению международных отношений.

Президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) Александр Алаев приветствует инициативу ФИФА и готов к диалогу. Однако он отметил, что процесс возвращения российских команд потребует времени и выполнения ряда формальностей.

Разные мнения экспертов

Вячеслав Колосков — почетный президент РФС , бывший вице-президент ФИФА , назвал заявление Инфантино обнадеживающим и предположил, что решение ФИФА автоматически будет поддержано УЕФА .

Юрий Сёмин — бывший главный тренер сборной России, считает, что слова Инфантино могут ускорить снятие санкций.

Вячеслав Фетисов — депутат Госдумы, олимпийский чемпион, призывает относиться к заявлению с осторожностью, так как ранее Инфантино не защищал российских спортсменов.

Амир Хамитов — зампред комитета Госдумы по спорту, ожидает от ФИФА конкретных действий, а не только деклараций.

Ближайшие шаги