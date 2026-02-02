Президент ФИФА заявил о возможном снятии санкций с российского футбола

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky заявил, что организация должна пересмотреть решение об отстранении российских футбольных команд от международных соревнований. Обзор ключевых аспектов возможного снятия ограничений:
Заявления Джанни Инфантино
ФИФА должна принять решение о возвращении российских команд, особенно на молодежном уровне.
По его словам, действующие ограничения не принесли пользы, а лишь усилили разочарование и враждебность.
Инфантино отметил, что возможность для российских юношей и девушек участвовать в международных турнирах пойдет на пользу.
Он предложил закрепить в документах организации запрет на дисквалификацию команд из-за политических решений их правительств.
Инфантино не поддерживает идею бойкотов, включая возможные акции на чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.
Реакция российского футбольного сообщества
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация разделяет позицию Инфантино.
Инфантино последовательно выступает за снятие ограничений, включая голосование на саммите МОК.
В РФС уверены, что при поддержке Инфантино мировой футбол найдет справедливое решение, способствующее развитию спорта и улучшению международных отношений.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев приветствует инициативу ФИФА и готов к диалогу. Однако он отметил, что процесс возвращения российских команд потребует времени и выполнения ряда формальностей.
Разные мнения экспертов
Вячеслав Колосков — почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА, назвал заявление Инфантино обнадеживающим и предположил, что решение ФИФА автоматически будет поддержано УЕФА.
Юрий Сёмин — бывший главный тренер сборной России, считает, что слова Инфантино могут ускорить снятие санкций.
Вячеслав Фетисов — депутат Госдумы, олимпийский чемпион, призывает относиться к заявлению с осторожностью, так как ранее Инфантино не защищал российских спортсменов.
Амир Хамитов — зампред комитета Госдумы по спорту, ожидает от ФИФА конкретных действий, а не только деклараций.
Ближайшие шаги
11 февраля в Брюсселе состоится заседание исполкома УЕФА, а на следующий день — конгресс организации.
30 апреля в Ванкувере пройдет конгресс ФИФА, а накануне — заседание совета организации.