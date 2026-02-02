«Крылья Советов» взяли кредит в банке для выплаты долга перед «РТ-капитал»

1770048783

сегодня, 19:13

Футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары заключил кредитное соглашение с банком «Солидарность» для погашения оставшейся части долга перед компанией «РТ-капитал». Согласно заявлению председателя совета директоров клуба Дмитрия Яковлева, кредит рассчитан на один год и предполагается погасить равными долями в течение этого срока.

«Сегодня нами был оформлен кредитный договор в банке „Солидарность“ для выплаты последней части долга. Он рассчитан на год, и мы предполагаем закрыть его в течение этого срока равными долями», — заявил Яковлев.

Яковлев подчеркнул, что клуб работал над привлечением средств для погашения долга в течение последнего года и уже успел погасить большую часть задолженности из собственных источников.

Ранее, 2 февраля, пресс-служба клуба сообщила о полном погашении долга перед «РТ-капитал» — дочерней компанией Ростеха.

Долг «Крыльев Советов» перед «РТ-капитал» составлял более 928 млн рублей и был предметом судебного разбирательства. Арбитражный суд Москвы ранее вынес решение о взыскании долга, которое было подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

В конце декабря клуб сообщил о выплате 535 млн рублей в счет погашения долга, а в начале января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей. По состоянию на 20 января, «Крылья Советов» должны были выплатить 519 млн рублей, включая 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

После уведомления «РТ-капитал» о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба, «Крылья Советов» заявили о намерении выплатить остаток долга до 3 февраля.