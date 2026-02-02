Совет ФИФА не собирается голосовать по поводу снятия санкций с России

1770059949

сегодня, 22:19

Совет Международной федерации футбола ( ФИФА ) не собирается проводить голосование по вопросу о возвращении российских клубов и национальных команд в международные турниры. Об этом сообщает издание The Times.

Согласно информации источника, обсуждение этого вопроса может вызвать сильное сопротивление со стороны стран Европы.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил британскому телеканалу Sky, что организации следует рассмотреть возможность отмены отстранения российских команд от международных соревнований.