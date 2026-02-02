Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

Совет ФИФА не собирается голосовать по поводу снятия санкций с России

сегодня, 22:19

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не собирается проводить голосование по вопросу о возвращении российских клубов и национальных команд в международные турниры. Об этом сообщает издание The Times.

Согласно информации источника, обсуждение этого вопроса может вызвать сильное сопротивление со стороны стран Европы.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил британскому телеканалу Sky, что организации следует рассмотреть возможность отмены отстранения российских команд от международных соревнований.

Российские клубы и сборные находятся под запретом участия в турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года в связи с ситуацией на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
Президент ФИФА заявил о возможном снятии санкций с российского футбола
Сегодня, 21:11
Колосков оценил вероятность допуска России по итогам конгресса УЕФА
Вчера, 13:39
В Сенегале собирают средства для оплаты штрафа тренера сборной Папа Тьява
29 января
В КНР 73 человека пожизненно отстранили от футбола и оштрафовали 13 клубов
29 января
Турецкий «Серик Беледиеспор» будет наказан за долг перед Юраном
27 января
Россию не включили в число участников Лиги наций 2026/27
24 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 