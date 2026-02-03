Top.Mail.Ru
«Удинезе» одержал победу над «Ромой» в матче чемпионата Италии

сегодня, 00:45
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Удинезе» и «Рома». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом у хозяев отметился: Эккеленкамп (49').

По итогам встречи «Удинезе» имеет 32 очка, у гостей — 43 очка.

В следующем матче «Удинезе» сыграет 8 февраля, соперником будет «Лечче». «Рома» проведет следующий матч 9 февраля, (соперник — «Кальяри»).

ABir
ABir
сегодня в 01:31
Рома снимается с борьбы за победу в серии А
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:25
Здравствуйте. Публикация новостей и разрешения комментирования новостей - это вопросы которые стоят отдельно. Хватает новостей важных и интересных, но в случаях с которыми лучше закрывать комментарии, поскольку иначе следуют различные нарушения правил и просто обсуждения которым в некоторым смысле рискованные и без которых лучше обойтись.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:53
Свиларду спасибо пусть скажут. могло быть 4-1. ну конечно Удине взял курс на здоровых негров, такое чувство что с баскетбольной командой играешь какой-то. все за 1-90 и небелые
