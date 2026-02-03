«Удинезе» одержал победу над «Ромой» в матче чемпионата Италии
В матче итальянской Серии А встречались «Удинезе» и «Рома». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Голом у хозяев отметился: Эккеленкамп (49').
По итогам встречи «Удинезе» имеет 32 очка, у гостей — 43 очка.
В следующем матче «Удинезе» сыграет 8 февраля, соперником будет «Лечче». «Рома» проведет следующий матч 9 февраля, (соперник — «Кальяри»).
