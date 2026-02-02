В ФИФА считают, что нужно рассмотреть снятие санкций с российских команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky выразил мнение о необходимости пересмотра запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.
«Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино.
Кроме того, он подчеркнул, что организации следует рассмотреть возможность изменения правил, чтобы установить принцип, согласно которому национальные сборные не должны быть отстранены от футбольных матчей по политическим причинам.
С 2022 года российские клубы и национальные сборные не могут участвовать в турнирах ФИФА и УЕФА в связи с конфликтом на Украине.