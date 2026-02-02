В ФИФА считают, что нужно рассмотреть снятие санкций с российских команд

1770044054

сегодня, 17:54

Президент ФИФА в интервью британскому телеканалу Sky выразил мнение о необходимости пересмотра запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

«Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино.

Кроме того, он подчеркнул, что организации следует рассмотреть возможность изменения правил, чтобы установить принцип, согласно которому национальные сборные не должны быть отстранены от футбольных матчей по политическим причинам.