В РПЛ готовы содействовать возвращению клубов в международную систему

Российская премьер-лига (РПЛ) поддерживает позицию президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности возвращения российских команд на международную футбольную арену и готова предпринять все необходимые меры для этого. В своем комментарии, опубликованном пресс-службой лиги, об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев.
Ранее Джанни Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky выразил мнение, что ФИФА должна рассмотреть возможность отмены отстранения российских команд от международных соревнований.
«Очень важно, что такой вектор появился в высказываниях президента ФИФА. Мы, разумеется, хотим возвращения в систему международных соревнований на всех уровнях футбола и очень приветствуем возможность диалога на эту тему. Со стороны лиги гарантируем полную готовность сделать все необходимые шаги, чтобы клубы вернулись в международную систему максимально быстро. Однако очевидно, что этот процесс сопряжен с большим объемом различных процедур, поэтому нужно запастись терпением», — сказал Алаев.
С 2022 года российские клубы и сборные не могут участвовать в турнирах, организуемых ФИФА и УЕФА, из-за конфликта на Украине.