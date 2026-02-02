В РПЛ готовы содействовать возвращению клубов в международную систему

1770052911

сегодня, 20:21

Российская премьер-лига ( РПЛ ) поддерживает позицию президента ФИФА о возможности возвращения российских команд на международную футбольную арену и готова предпринять все необходимые меры для этого. В своем комментарии, опубликованном пресс-службой лиги, об этом заявил президент РПЛ .

Ранее Джанни Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky выразил мнение, что ФИФА должна рассмотреть возможность отмены отстранения российских команд от международных соревнований.

«Очень важно, что такой вектор появился в высказываниях президента ФИФА . Мы, разумеется, хотим возвращения в систему международных соревнований на всех уровнях футбола и очень приветствуем возможность диалога на эту тему. Со стороны лиги гарантируем полную готовность сделать все необходимые шаги, чтобы клубы вернулись в международную систему максимально быстро. Однако очевидно, что этот процесс сопряжен с большим объемом различных процедур, поэтому нужно запастись терпением», — сказал Алаев.