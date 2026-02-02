В Госдуме ждут от ФИФА конкретных действий по возвращению российских команд

1770047443

сегодня, 18:50

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам спорта, Амир Хамитов, из партии «Новые люди», поделился своим мнением относительно недавних высказываний президента ФИФА , о потенциальном рассмотрении вопроса о снятии ограничений на участие российских команд в международных спортивных соревнованиях.

Инфантино ранее выразил свое мнение в интервью британскому телеканалу Sky, подчеркнув, что запрет на участие российских команд в международных соревнованиях не привел к желаемым результатам и вместо этого усилил негативные эмоции.

«По поводу серьезности таких заявлений — вопрос пока что открытый. Конечно, хорошо, что подобные слова начали звучать и на таком высоком уровне. Но все-таки одних слов мало, нужны действия. Вот когда начнут предприниматься реальные шаги — тогда и можно будет делать выводы, насколько эти намерения серьезны», — сказал депутат.

При этом, по словам парламентария, заявления от человека такого ранга подразумевает, что одними словами дело не ограничится. «Хочется надеяться, что и к нему, наконец, пришло осознание того, что международные соревнования без российских спортсменов теряют всякий смысл. Возможно, ему тоже не хочется наблюдать соревнования, от которых отстраняются сильнейшие участники», — отметил Хамитов.