В 40 Бенитес Вальтер Голов пропущено: 2 Спасений: 6 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 3 Бамбу Робсон Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 78 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 23 Лотомба Жордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 2 Нсоки Стэнли Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 84

П 28 Будауи Ишем Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 67

П 8 Лис-Мелу Пьер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 29 Рен-Аделед Джефф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 67

П 19 Тюрам-Ульен Кефрен Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

З 6 Шнейдерлин Морган Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 11 Гуири Амин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Н 9 Дольберг Каспер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 30 Кардиналь Йоан

З 5 Данилюк Флавиус

З 24 Пельмар Анди Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 45

П 10 Клод Морис Алекси Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 23

П 27 Трулле Алексис

Н 7 Маолида Мизьян Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23

Н 14 Ндойе Дан Минут сыграно: 11