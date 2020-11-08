|
1 : 2
завершен
сегодня, 19:00
|
Стадион Альянс Ривьера
|23’
|0:1
|
Дисаси Аксель
ассистент Фофана Юссуф
|53’
|0:2
|Диоп Софьян
|Лис-Мелу Пьер
|1:2
|69’
|Будауи Ишем
|19’
|Шнейдерлин Морган
|69’
|69’
|Диоп Софьян
|75’
|Бен-Йеддер Виссам
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пельмар Анди
|Тюрам-Ульен Кефрен
|46’
|Клод Морис Алекси
|Будауи Ишем
|67’
|Маолида Мизьян
|Рен-Аделед Джефф
|67’
|Рони Лопеш
|Дольберг Каспер
|68’
|74’
|Жеббель Виллем
|Диоп Софьян
|79’
|Флорентино
|Фолланд Кевин
|Ндойе Дан
|Нсоки Стэнли
|84’
|85’
|Сидибе Джибриль
|Мартинш Желсон
|85’
|Пеллегри Пьетро
|Бен-Йеддер Виссам
|
|8
|Удары по воротам
|15
|
|
|4
|Удары в створ
|8
|
|
|8
|Фолы
|16
|
|
|1
|Угловые
|4
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|62%
|Владение мячом
|38%
|
|
|6
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|