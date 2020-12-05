В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 25 Баккер Митчел Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 64

З 31 Дагба Колин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 64

З 22 Диалло Абду Перехваты: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 20 Курзава Лайвен Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 32 Пембеле Тимоти Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 27 Гейе Идрисса Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 78

Н 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 12 Рафинья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 8 Всего навесов: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 21 Эррера Андер Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 64

Н 18 Кин Моизе Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио

З 4 Керер Тило Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 26

З 5 Маркиньос

З 24 Флоренци Алессандро

П 15 Данилу Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 26

П 8 Паредес Леандро Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 26

П 36 Руис-Атиль Кайс Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 12

П 37 Фадига Бандиугу