|
1 : 3
завершен
05 декабря 2020, 23:00
суббота
|
Стадион Стад де ля Моссон
|32’
|0:1
|
Дагба Колин
ассистент Ди Мария Анхель
|Мавидиди Стеф
|1:1
|40’
|76’
|1:2
|
Кин Моизе
ассистент Рафинья
|90’
|1:3
|
Мбаппе Килиан
ассистент Курзава Лайвен
|12’
|Курзава Лайвен
|22’
|Кин Моизе
|41’
|Дагба Колин
|Саванье Теджи
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Долли Киган
|Ил-Лок Юн
|63’
|64’
|Паредес Леандро
|Эррера Андер
|64’
|Данилу
|Баккер Митчел
|64’
|Керер Тило
|Дагба Колин
|Ойонго Амбруаз
|Молле Флоран
|74’
|Шкулетич Петар
|Мавидиди Стеф
|74’
|78’
|Руис-Атиль Кайс
|Гейе Идрисса
|78’
|Мбаппе Килиан
|Кин Моизе
|
|17
|Удары по воротам
|13
|
|
|2
|Удары в створ
|6
|
|
|12
|Фолы
|14
|
|
|3
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|2
|
|
|35%
|Владение мячом
|65%
|
|
|3
|Cэйвы
|1
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|