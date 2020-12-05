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Монпелье - Пари Сен-Жермен
Ренн - Ланс

Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье против Пари Сен-Жермен

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Мелбет 4.93 4.12 1.71
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    40' (1:1) Мавидиди Стеф (19)
     
    63' Ил-Лок Юн (24) уходит с поля, Долли Киган (20) вышел на поле
     
    70' Саванье Теджи (11)
     
    2
    74' Молле Флоран (25) уходит с поля, Ойонго Амбруаз (8) вышел на поле
    74' Мавидиди Стеф (19) уходит с поля, Шкулетич Петар (32) вышел на поле
     
    12' Курзава Лайвен (20)
     
    22' Кин Моизе (18)
     
    32' (0:1) Дагба Колин (31) (Ди Мария Анхель (11))
     
    41' Дагба Колин (31)
     
    3
    64' Эррера Андер (21) уходит с поля, Паредес Леандро (8) вышел на поле
    64' Баккер Митчел (25) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
    64' Дагба Колин (31) уходит с поля, Керер Тило (4) вышел на поле
     
    76' (1:2) Кин Моизе (18) (Рафинья (12))
     
    2
    78' Гейе Идрисса (27) уходит с поля, Руис-Атиль Кайс (36) вышел на поле
    78' Кин Моизе (18) уходит с поля, Мбаппе Килиан (7) вышел на поле
     
    90' (1:3) Мбаппе Килиан (7) (Курзава Лайвен (20))
    Голы
    32’ 0:1 Дагба Колин
    ассистент Ди Мария Анхель
    Мавидиди Стеф 1:1 40’
    76’ 1:2 Кин Моизе
    ассистент Рафинья
    90’ 1:3 Мбаппе Килиан
    ассистент Курзава Лайвен
    Наказания
    12’ Курзава Лайвен
    22’ Кин Моизе
    41’ Дагба Колин
    Саванье Теджи 70’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Долли Киган Ил-Лок Юн 63’
    64’ Паредес Леандро Эррера Андер
    64’ Данилу Баккер Митчел
    64’ Керер Тило Дагба Колин
    Ойонго Амбруаз Молле Флоран 74’
    Шкулетич Петар Мавидиди Стеф 74’
    78’ Руис-Атиль Кайс Гейе Идрисса
    78’ Мбаппе Килиан Кин Моизе
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 13
    		2 Удары в створ 6
    		12 Фолы 14
    		3 Угловые 3
    		1 Офсайды 2
    		35% Владение мячом 65%
    		3 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 декабря в 07:46
    Псж с победой!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    06 декабря в 01:03
    Отличная победа парижского клуба. Не ожидал, что Монпелье даже такое сопротивление окажет. Но моментов у них было достаточно, только не кому было их реализовывать. А в парижском клубе хорошо воспользовались своими моментами (не всеми конечно). ПСЖ в хорошем настроении подходил к игре, после победы в Лиге Чемпионов УЕФА над английским Манчестером, хоть и потеряли Неймара. Но на Монпелье и остальных игроков хватило. Но тренеру предстоит проделать ещё много работы. И конечно же Мбаппе забил, даже если этот гол ничего не решал. Ждём его в следующем сезоне в мадридском Реале!
    David Young
    David Young
    05 декабря в 22:37
    Азиатская фора гостей (-1).
    VeniaminS
    VeniaminS
    05 декабря в 22:15
    гости
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    05 декабря в 21:02
    0-1
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