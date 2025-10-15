Мареска дисквалифицирован на 1 матч после удаления в игре с «Ливерпулем»

1760553212

Главный тренер «Челси» был наказан Футбольной ассоциацией Англии за неподобающее празднование победы над «Ливерпулем» на последней минуте матча.

После того как его команда забила победный гол, Мареска пробежал вдоль боковой линии, чтобы отпраздновать победу со своими игроками, прежде чем был удален с поля. Итальянец сказал, что красная карточка "того стоила” после того, как его клуб заработал важные 3 очка.

Теперь Мареска был дополнительно наказан FA, которая заявила, что Мареска признал обвинение и согласился на стандартный штраф в размере 8 тысяч фунтов стерлингов.