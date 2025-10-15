 
 
 
Мареска дисквалифицирован на 1 матч после удаления в игре с «Ливерпулем»

15 октября 2025, 21:33
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска был наказан Футбольной ассоциацией Англии за неподобающее празднование победы над «Ливерпулем» на последней минуте матча.

После того как его команда забила победный гол, Мареска пробежал вдоль боковой линии, чтобы отпраздновать победу со своими игроками, прежде чем был удален с поля. Итальянец сказал, что красная карточка "того стоила” после того, как его клуб заработал важные 3 очка.

Теперь Мареска был дополнительно наказан FA, которая заявила, что Мареска признал обвинение и согласился на стандартный штраф в размере 8 тысяч фунтов стерлингов.

Crystal Palace
Crystal Palace
17 октября в 01:06
Это эмоции!
112910415
112910415
16 октября в 05:41
невозможно же сдержаться !
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
15 октября в 23:04
...свою казну укрепляют, в фунтах мзду берут,хитропопые!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 октября в 21:47
Суровые англичане не понимают темперамент итальянцев))) но Мареска прав, победа того стоила
