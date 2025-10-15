Негативное отношения общественности к сербскому тренеру футбольного клуба «Спартак» Деяну Станковичу формируется из-за того, что он иностранец. Об этом Станкович рассказал в интервью порталу Kurir.
Единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской публики — то, что я иностранецю Я чужак в огромном клубе, огромной стране. «Спартак» — национальный клуб, самый популярный с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку «Спартаку» много.
После 11 туров Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. Последним российским тренером красно-белых был Олег Кононов, покинувший пост в сентябре 2019 года. С тех пор клуб возглавляли пять иностранных специалистов.
Так что придумал себе что его кто то невзлюбил на национальной почве. Короче оскорбить решил русских до кучи и обозвать нацистами, мало ему хейта за потопление народной и постоянную ложь. А подножки Спартаку ставит только собственное руководство нанимая таких имбецилов на руководящие должности. Остальным и делать ничего не надо, только наблюдать. Я надеюсь после этих слов Лукойл попросят сверху убрать этого человека из публичного пространства РФ раз те сами не могут.
Так что придумал себе что его кто то невзлюбил на национальной почве. Короче оскорбить решил русских до кучи и обозвать нацистами, мало ему хейта за потопление народной и постоянную ложь. А подножки Спартаку ставит только собственное руководство нанимая таких имбецилов на руководящие должности. Остальным и делать ничего не надо, только наблюдать. Я надеюсь после этих слов Лукойл попросят сверху убрать этого человека из публичного пространства РФ раз те сами не могут.