Станкович объяснил, почему его не любят в России

15 октября 2025, 15:08

Негативное отношения общественности к сербскому тренеру футбольного клуба «Спартак» Деяну Станковичу формируется из-за того, что он иностранец. Об этом Станкович рассказал в интервью порталу Kurir.

Единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской публики — то, что я иностранецю Я чужак в огромном клубе, огромной стране. «Спартак» — национальный клуб, самый популярный с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку «Спартаку» много.

После 11 туров Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. Последним российским тренером красно-белых был Олег Кононов, покинувший пост в сентябре 2019 года. С тех пор клуб возглавляли пять иностранных специалистов.

Инсаров
Инсаров
16 октября в 13:22
"... Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят" ( "Золотой телёнок").
ABir
ABir
16 октября в 01:41
Про Спартак и про подножку отчасти Деян прав
Брулин
Брулин
16 октября в 00:44
ну Карпина например тоже поливают прилично, да и когда были хорошие результаты осенью прошлого года то и не поливали, это Спартак, ничего не поделаешь
36s9n64hx27q
36s9n64hx27q
15 октября в 23:41
Веди себя адекватно. Какие проблемы?
s2c3bzy7ys5a
s2c3bzy7ys5a
15 октября в 21:34
Надо же как-то скрыть истинные причины причины неприязни болельщиков - поведение самой Истерички.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
15 октября в 20:59
Вот теперь все сомнения отпали…плакса…на выход
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 октября в 20:46, ред.
Тебя и меня никогда не спрашивали и не спросят оставить его или разорвать контракт.Да пусть работает себе на здоровье.Просто сначала его поведение на поле,теперь вот это интервью вызывает вопросы.Кстати Черчесов брал серебро со Спартаком,чуток до золота недобрал,посмотрим что возьмет этот тренер.)Я читаю твои комменты на соккере,знаю,что ты очень доволен им.Удачи!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
15 октября в 20:14
Посмотрите, что выдавал Черчесов, будучи тренером Спартака.
Посмотрите сколько Черчесов за бугром отработал. Они похожи
vvkebt52wj8d
vvkebt52wj8d
15 октября в 20:13
Физруков в футболе нигде не любят, каким бы он не был по национальности
SHMEL
SHMEL
15 октября в 19:50
Как всегда дешёвые отмазки и поиск несуществующих заговоров ..
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 октября в 19:25
Умный и тем более желаюший работать в долгую,такое в прессу не выдаст.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ valt134 (раскрыть)
15 октября в 19:23
Уважаемый, а где увидели отсутствие результата? нет пока этого отсутствия
valt134
valt134 ответ Сп62 (раскрыть)
15 октября в 19:22
Кстати, замечу Вам, что такая ХЕРНЯ во многих клубах.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
15 октября в 19:21, ред.
За рубежом наверно давно молва идет как можно тренерам легко навариться в России,даже уверен в этом.Попрет,то попрет,нет так разрыв контракта и неустойка со стороны клуба.Прогулка по России или туристический круиз.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
15 октября в 19:20
А в каком вы это его тезисе разглядели? почему Спартак должен покидать тот кому полностью доверяют ребята?
valt134
valt134
15 октября в 19:19
Уходя-уходи. Тут причины не нужны. Всё просто-если ты не даешь РЕЗУЛЬТАТ, никто тебя терпеть не будет. Это РОССИЯ,Братан…
PATRIOT1965
PATRIOT1965
15 октября в 19:17
Этот человек хочет покинуть клуб,но не по своей инициативе,а с полной компенсаницией по контракту,никаких обоюдных договоренностей в случаи разрыва контракта со стороны клуба,вот Вам и весь сказ.
Vilar
Vilar
15 октября в 18:54
Почитав отзывы коллег, лишний раз убеждаюсь, что у практически всех россиян, в т.ч. судя по соккеру, к иностранцам отношение одинаковое - адекватное. Как ему не стыдно нести такую ересь, про страну, где проживает порядка 70...80 коренных национальностей и 20...30 национальностей, приезжих работать в Россию. У нас людей, если грубо, различают на - 56ов и нормальных вменяемых, пусть со своими особенностями. И нам глубоко нас...ть серб ты или эфиоп, твою мать. И очень обидно, когда пограничники пропускают в страну 14ков, выдающих себя за футбольных тренеров.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Nick Ch (раскрыть)
15 октября в 18:45
Не внимательно прочитали - Деян сказал, что вся причина в том, что он тренерует самый большой клуб страны. Многие ниже так же не верно прочитали
Nick Ch
Nick Ch
15 октября в 17:57
Что за бред… уж кого, а сербов любим
Может, всё же в другом проблема? То, какой ты человек и какие результаты показываешь например…
112910415
112910415
15 октября в 17:47
В максимальной степени ошибается!
Сп62
Сп62
15 октября в 17:45
Если посмотреть объективно, то на сегодняшний день русские в Спартаке чувствуют себя иностранцами, т.к. их гораздо меньше.
Termez Zidan
Termez Zidan
15 октября в 17:32
Карреру любили многие, хоть не все,за его харизму,за его защиту футболистов своих,он никогда не давал повод команду подводить своим высказываниями. Он просто жил командой,дышал им.
6szp2k54f5bg
6szp2k54f5bg
15 октября в 17:31
Похоже, Станкович тоже сторонник теории заговора против спартака.
lotsman
lotsman
15 октября в 16:59
Если человек ведёт себя как человек, то разницы нет какой он национальности.
STVA 1
STVA 1
15 октября в 16:32
Больно много эго от Станковича сегодня))
BDA81
BDA81
15 октября в 16:02
Вот это поворот.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 октября в 15:54
Я максимально удовлетворен вашим текстом. Спасибо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
15 октября в 15:52, ред.
Все гораздо хуже. У нас к нормальным людям отношение нормальное и неважно, что они иностранцы. Вспомним Николича,Ивича,Кареру, сейчас Альба в Ростове. А если Станкович быдлоган, то это не имеет отношения к его национальности. По нашему он просто дурак, если так рассуждает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 октября в 15:52, ред.
Ничего подобного мистер Станкович.....
Паспорт тут вообще ни при чём....
Вот я например...не являясь поклонником клуба с большим уважением относился,отношусь и буду относиться к Массимо Каррере....
Уважение заслуживается....работой,поведением,высказываниями,и и.д...и т.п.
А у Вас....даже это высказывание в наш адрес развёрнутое в описании ветки - и то оскорбительное....
Мы по-вашему вялодумы???...чтоб иметь неуважение из-за того что вы иностранец..
