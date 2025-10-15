Станкович объяснил, почему его не любят в России

1760530106

15 октября 2025, 15:08

Негативное отношения общественности к сербскому тренеру футбольного клуба «Спартак» формируется из-за того, что он иностранец. Об этом Станкович рассказал в интервью порталу Kurir.

Единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской публики — то, что я иностранецю Я чужак в огромном клубе, огромной стране. «Спартак» — национальный клуб, самый популярный с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку «Спартаку» много.

После 11 туров Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. Последним российским тренером красно-белых был Олег Кононов, покинувший пост в сентябре 2019 года. С тех пор клуб возглавляли пять иностранных специалистов.