В «Ростове» заявили о мерах по урегулированию проблемы финансирования клуба

15 октября 2025, 15:39

Руководство футбольного клуба «Ростов» предпринимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Об этом говорится в заявлении генерального директора «Ростова» Игоря Гончарова.

В среду пост президента клуба покинул Арташес Арутюнянц.

«Мы полностью разделяем озабоченность Российского футбольного союза (РФС) в связи со сложившейся ситуацией и уже на протяжении нескольких месяцев предпринимаем соответствующие действия, — сказал Гончаров. — В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования „Ростова“ на 2025 год, вызванный в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года».

РФС обратилось к руководству и собственникам футбольного клуба с просьбой оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.

Гончаров отметил, что долги у «Ростова» «не первый день, они тянутся давно». Несмотря на это, гендиректор заверил, что команда продолжает работать в штатном режиме.

Арутюнянцу 51 год, он является генеральным директором компании «Южный капитал», которая работает в сфере покупки и продажи недвижимости. Он стал президентом «Ростова» в 2017 году, входил в совет директоров клуба. За этот период лучшим результатом «Ростова» в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2022/23, клуб также доходил до полуфинала и финала кубка страны, в сезоне-2020/21 принимал участие в квалификации Лиги Европы.

Ice van Reed
Ice van Reed
15 октября в 22:49, ред.
Это было известно ещё, вначале лета, это имитация жизни, как Ростов набирает оборот и дурманит Московские клубы, возвращаемся к лицензиям, а не к том кто 9 легионеров ставит, против, Россиян, Русским тут не Место!!!
stanichnik
stanichnik
15 октября в 20:52, ред.
Доброго Здоровья, австралиец!
Кошка пробежала между Слюсаревым и Президентом фк Ростов сразу же после утверждения новой градостроительной политики в регионе принятой весной этого года, на тот момент ещё и.о. губернатора, которая косвенно затрагивала бизнес Арутюнянца. Возможно Арташес погорячился, всё же не стоит идти против властей, а стоило поискать компромисс, но как говорится, только время рассудит, кто окажется правым. А что касается Чайки, то глупо рассчитывать, что футбольная команда из сельского посёлка будет всё время существовать на футбольной карте страны. Куда посерьёзнее клубы с более крутыми финансовыми возможностями остались только в истории и в памяти болельщиков. Два последних неурожайных года несомненно оставили негативный отпечаток на команде.
Болейте за своих. а не против чужих!
Шуня771
Шуня771
15 октября в 20:23
Валера провидец, смотал удочки до ненастья!)))
a-league
a-league ответ stanichnik (раскрыть)
15 октября в 19:59, ред.
Так Слюсарев первым делом туда (в клуб) свой нос сунул ещё до губернаторских выборов и поставил генеральным директором Гончарова, который до этого успешно угробил Чайку, а сейчас и последних спонсоров разогнал. Порулили чутка "специалисты" - хана команде
stanichnik
stanichnik
15 октября в 19:22
Доброго Здоровья, союзный!
В регионе только месяц назад избран новый Губернатор, которому досталось наследство после предыдущего такое, что авгиевы конюшни на его фоне обычный пустяк, так что ему сейчас не до футбола. Но и спорт номер один в Ростове без внимания не останется.
112910415
112910415
15 октября в 18:42
Вот как-то не безоблачно...
Шуня771
Шуня771
15 октября в 17:35
Опять лицензирование....
Опять хвосты....)
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 16:51
Руководство футбольного клуба Ростов работает по урегулированию ситуации с финансированием. В среду свой пост покинул президент клуба. Всё это пустые слова, ничего руководство не делает — оно просто заняло выжидательную позицию... Ждут гарантий того, что нынешний владелец Ростова надолго.. Мне кажется, пришло время выхода на передний план Губернатора, как он скажет, так и будет. Но главный герой, почему-то, не торопится. Кстати можно было бы заодно сократить руководство клуба, пусть совмещают... Чай не Барселона. А с финансированием нужно решать быстрее, чтобы люди не разбежались....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 октября в 15:55
Толковые мужики в Ростове рулят.
Весь мир проблемы решает, а они урегулируют...

Толковые мужики...
