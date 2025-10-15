В «Ростове» заявили о мерах по урегулированию проблемы финансирования клуба

1760531996

15 октября 2025, 15:39

Руководство футбольного клуба «Ростов» предпринимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Об этом говорится в заявлении генерального директора «Ростова» Игоря Гончарова.

В среду пост президента клуба покинул .

«Мы полностью разделяем озабоченность Российского футбольного союза ( РФС ) в связи со сложившейся ситуацией и уже на протяжении нескольких месяцев предпринимаем соответствующие действия, — сказал Гончаров. — В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования „Ростова“ на 2025 год, вызванный в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года».

РФС обратилось к руководству и собственникам футбольного клуба с просьбой оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.

Гончаров отметил, что долги у «Ростова» «не первый день, они тянутся давно». Несмотря на это, гендиректор заверил, что команда продолжает работать в штатном режиме.

Арутюнянцу 51 год, он является генеральным директором компании «Южный капитал», которая работает в сфере покупки и продажи недвижимости. Он стал президентом «Ростова» в 2017 году, входил в совет директоров клуба. За этот период лучшим результатом «Ростова» в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2022/23, клуб также доходил до полуфинала и финала кубка страны, в сезоне-2020/21 принимал участие в квалификации Лиги Европы.