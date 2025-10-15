Назван лучший дриблер мира

Центр футбольных исследований CIES составил рейтинг лучших дриблеров за последние полгода.
Первое место по успешным обводкам у вингера «Баварии» Майкла Олисе. Второе место занял Винисиус Жуниор из «Реала», третье — Жереми Доку из «Манчестер Сити».
Центр футбольных исследований CIES составил рейтинг лучших дриблеров за последние полгода.
Первое место по успешным обводкам у вингера «Баварии» Майкла Олисе. Второе место занял Винисиус Жуниор из «Реала», третье — Жереми Доку из «Манчестер Сити».
Как то привычнее...
Как партсъезды....)))
Как то привычнее...
Как партсъезды....)))
Отсюда резюме: дриблеров много, а гениев единицы. Среди современников, повторюсь, у Ямаля сегодня лучшая обводка.
Поэтому ... CIES опять составил рейтинг для дилетантов. Впрочем эта контора только тем и занимается...
Отсюда резюме: дриблеров много, а гениев единицы. Среди современников, повторюсь, у Ямаля сегодня лучшая обводка.
Поэтому ... CIES опять составил рейтинг для дилетантов. Впрочем эта контора только тем и занимается...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
пожалуй выложил на блюдице! Очень всё предсказуемо и ладно бы
было продуктивно в пользу Реала, но столько осечек в последнее время!!!
пожалуй выложил на блюдице! Очень всё предсказуемо и ладно бы
было продуктивно в пользу Реала, но столько осечек в последнее время!!!