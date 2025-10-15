 
 
 
Назван лучший дриблер мира

15 октября 2025, 21:57

Центр футбольных исследований CIES составил рейтинг лучших дриблеров за последние полгода.

Первое место по успешным обводкам у вингера «Баварии» Майкла Олисе. Второе место занял Винисиус Жуниор из «Реала», третье — Жереми Доку из «Манчестер Сити».

Шуня771
Шуня771
16 октября в 10:42
Почему нет рейтинга за пятилетку?)
Как то привычнее...
Как партсъезды....)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 октября в 09:16, ред.
Как то всё скомкано... Дриблинг - это лишь инструмент обводки и по сути, ведение мяча. Обводка - иное. Обводка - это когда игрок оставляет позади своего опекуна. Бывает дриблинг без обводки, как у Криштиану или Мбаппе, которые качают своего визави, делают рывок в сторону и создают пространство для удара, либо передачи. А есть дриблинг, при помощи которого выполняется обводка, и вот тут без гениальности не обойтись (Марадона, Месси, Роналдиньо, Неймар, Ямаль и Зубастик на пике). Обводка - самое ценное в футболе, ведь за счёт неё создаётся численный перевес игроков атаки над защитой со всеми вытекающими...
Отсюда резюме: дриблеров много, а гениев единицы. Среди современников, повторюсь, у Ямаля сегодня лучшая обводка.

Поэтому ... CIES опять составил рейтинг для дилетантов. Впрочем эта контора только тем и занимается...
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
16 октября в 06:26
Рейтинг за последние полгода...
stanichnik
stanichnik
16 октября в 00:04
Всем этим троим перечисленным уважаемым джентльменам далеко до Рональдиньо, вот был непревзойдённый мастер футбольного дриблинга, кто видел его финты с чеканкой мяча или пробросом между ног соперника, тот со мной согласится, что второго такого пока нет в современном футболе.
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur
15 октября в 22:42
...Я бы потопил бы за Вини,но всё что Он может на данный момент
пожалуй выложил на блюдице! Очень всё предсказуемо и ладно бы
было продуктивно в пользу Реала, но столько осечек в последнее время!!!
Гость
