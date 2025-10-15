 
 
 
Клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно рекордную сумму за пять лет

15 октября 2025, 20:35

Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в летний период трансферного окна потратили рекордные за последние пять лет €138,71 млн. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Летнее трансферное окно в сезоне-2025/26 проходило с 20 июня по 11 сентября включительно. За этот период в клубы РПЛ из команд других стран перешли 55 футболистов.

По сравнению с прошлым летним трансферным окном доходы клубов от продаж футболистов сократились на €21,54 млн, а расходы на переходы игроков увеличились на €6,14 млн.

Источник: itar-tass.com
Инсаров
Инсаров
16 октября в 13:25
"Средства у нас есть. У нас ума не хватает" (Трое из Простоквашино").
Брулин
Брулин
15 октября в 23:06
А с введением лимита будет еще больше. Быть распилам Денисовых!
А. Дюков
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
15 октября в 22:59
... если что то про "Динамо", звоню Капралу (шутка) !!! Всех благ соратнику!
particular
particular
15 октября в 21:38
Зазеркалье... Типа, турнир... Типа игроки... Типа, спортивный дух и соперничество...
Ну, да... Ну, да...
jrcn6evfp2yu
jrcn6evfp2yu
15 октября в 21:29
Только от этого наш футбол краше не стал.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
15 октября в 21:22
А могли вложить в развитие российского футбола, но нет...
stanichnik
stanichnik
15 октября в 21:18
Куда гораздо интереснее узнать не общую сумму, а какой клуб сколько потратил.
Гость
