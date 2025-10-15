Станкович сообщал руководству «Спартака» о готовности покинуть клуб

1760529344

15 октября 2025, 14:55

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» доносил свою позицию руководству о том, что у него нет проблем с уходом с занимаемого поста. Об этом Станкович заявил в интервью порталу Kurir.

«То же самое может случиться с Кристианом Киву в „Интере“, Игором Тудором, Симоне Индзаги, — сказал Станкович, комментируя информацию о возможном уходе. — Это нормально. Проблема лишь в том, что о моем уходе говорят анонимные люди в СМИ . Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они „хорошие люди“. И, если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Но, честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы уйти. Я сказал об этом четко и громко руководству клуба».

Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. После 11 туров Мир — Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.