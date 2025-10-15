Станкович сообщал руководству «Спартака» о готовности покинуть клуб

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович доносил свою позицию руководству о том, что у него нет проблем с уходом с занимаемого поста. Об этом Станкович заявил в интервью порталу Kurir.
«То же самое может случиться с Кристианом Киву в „Интере“, Игором Тудором, Симоне Индзаги, — сказал Станкович, комментируя информацию о возможном уходе. — Это нормально. Проблема лишь в том, что о моем уходе говорят анонимные люди в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они „хорошие люди“. И, если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Но, честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы уйти. Я сказал об этом четко и громко руководству клуба».
Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. После 11 туров Мир — Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Жаль, видео не прикрепить. Когда Базилио с Алисой подходят с двухручкой к Карабасу.
-Ну, всё же, как это?
- Плачу наличными!
- Отлично!!! Не беспокоит?
Кто есть кто, догадаться не трудно...
