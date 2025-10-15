 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Станкович сообщал руководству «Спартака» о готовности покинуть клуб

15 октября 2025, 14:55

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович доносил свою позицию руководству о том, что у него нет проблем с уходом с занимаемого поста. Об этом Станкович заявил в интервью порталу Kurir.

«То же самое может случиться с Кристианом Киву в „Интере“, Игором Тудором, Симоне Индзаги, — сказал Станкович, комментируя информацию о возможном уходе. — Это нормально. Проблема лишь в том, что о моем уходе говорят анонимные люди в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они „хорошие люди“. И, если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане. Меня точно не уволят. Но, честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы уйти. Я сказал об этом четко и громко руководству клуба».

Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. После 11 туров Мир — Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» хочет расстаться с Жерсоном
12 октября
Агент Барбоза прокомментировал интерес к Глебову из Европы
12 октября
«Интер» и «Атлетико» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Глебову
12 октября
Агент опроверг слухи о трансфере хавбека «Сент-Этьена» в клуб РПЛ
12 октября
СлухиГлебов из ЦСКА заинтересовал несколько европейских клубов
07 октября
Клуб из Саудовской Аравии предлагал «Локомотиву» €30 млн за Батракова
04 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
15 октября в 21:09
По всей видимости, первый же проигрыш Спартака теперь может оказаться для иминитого тренера последним.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 18:20, ред.
Ситуация напомнила фильм про Буратино.
Жаль, видео не прикрепить. Когда Базилио с Алисой подходят с двухручкой к Карабасу.
-Ну, всё же, как это?
- Плачу наличными!
- Отлично!!! Не беспокоит?
Кто есть кто, догадаться не трудно...
112910415
112910415
15 октября в 17:49
Приняли к сведению
felix
felix
15 октября в 17:32
Мое мнение особо никого не интересует, но если его поведение дерганое видеть и "характер" Спартака, они очень друг другу подходят))) А его фраза про воробьев лишний раз это подтверждает...
25процентный клоун
25процентный клоун
15 октября в 16:48
Деян, работай и Барко на лавку усади
g98kwq2vcwtr
g98kwq2vcwtr
15 октября в 16:16
Очередной распил средств якобы частного клуба готов, ни один хозяин не позволил бы себе так швыряться деньгами.
Брулин
Брулин
15 октября в 15:56
Вот такое интервью должен давать тренер, чтобы его уволили по-быстрее. Эх, готовьте отступные дорогие спартачи.
Bad Listener
Bad Listener
15 октября в 15:52, ред.
"Я вообще на чемоданах уже с прошлой осени сижу, но эти в Лукойле такие странные никак мне мою неустойку не отдадут, я уже всё сделал и даже больше чтобы её получить, им что надо чтоб я в ФНЛ команду вывел?"
Варвар7
Варвар7
15 октября в 15:42
"И, если бы я боялся воробьев, я бы носил рогатку в кармане." - Так Деян и ведёт себя порой как "пацан с рогаткой"...)
Bad Listener
Bad Listener
15 октября в 15:37
Вообще то если бы не было проблем чтобы уйти то Спартак уже давно бы играл по руководством другого тренера, но проблемы судя по всему есть. Выражаться надо конкретнее: "Я не боюсь что меня уволят, но пока я здесь я буду качать из бензоколонки по полной, у меня нет проблем с совестью и честностью, я ими не обременён и в наглую об этом говорю своим лохам (руководству Спартака). Но они настолько 8 что не понимают"
Варвар7
Варвар7
15 октября в 15:10
"Я сказал об этом четко и громко руководству клуба" - представляю как и насколько громко это звучало...)))
Vilar
Vilar
15 октября в 15:09
Да, сколько можно про этого прощелыгу, всякую дребедень писать, этими своими 56ьными заявлениями, он только подогревает болельщиков Спартака обратится к руководству с просьбой: "Да, увольте вы уже эту нервную балаболку!"
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 