Лещенко мечтал, чтобы Симонян играл за «Динамо»

15 октября 2025, 16:07

Народный артист РСФСР Лев Лещенко мечтал, чтобы олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян играл за московское «Динамо».

Во вторник сборная России обыграла команду Боливии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Лещенко исполнил песню «Я люблю тебя, жизнь», композиция и церемония открытия матча были посвящены Симоняну, которому накануне исполнилось 99 лет.

«Была мечта, чтобы Никита Павлович Симонян играл за „Динамо“. Всегда хотелось, чтобы в моем любимом клубе играли только звезды, — сказал Лещенко. — Но в те времена было трудно представить себе, чтобы спартаковский игрок переходил к динамовцам. Все были приверженцами своих команд, патриоты своих клубов, спортивных обществ».

«Никите Павловичу в следующем году исполнится 100 лет. Я хочу ему пожелать здравия, душевного комфорта и спокойствия. Надеюсь, что он по-прежнему будет появляться на трибунах, хочется смотреть футбол вместе с ним. Дай Бог ему здоровья», — добавил Лещенко.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

stanichnik
stanichnik
15 октября в 20:08
Жаль нет сейчас Caprala на soccere, он бы точно опроверг слова Льва Валерьяновича по поводу верности одному клубу и спортивному обществу, случались и очень даже часто переходы футболистов не только внутри ведомственных клубов, но из общества в общество. На моей памяти на вскидку переходы из Динамо в Спартак Гаврилов и Бубнов. Но конечно же это скорее исключение из правил, всё же в советское время патриотизм превалировал над материальной выгодой, в отличии от нынешнего поколения российских футболистов и патриотов можно пересчитать по пальцам например Акинфеев (ЦСКА) и Шунин (Динамо)
Болейте за своих, а не против чужих!
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 октября в 19:44
Доброго Здоровья, Ангел!
Очередной грех на вас, не знать возраст Льва Валерьяновича, гугл вам в помощь. Вот, как мы с вами стали свидетелями поражения вашей команды в Грозном в этом году. так и Лещенко был свидетелем игры Никиты Павловича в Спартаке и Сборной СССР.
Болейте за своих. а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 октября в 17:18
    Alex_67
    Alex_67
    15 октября в 16:58
    Судьба сама решила всё правильно...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 октября в 16:18
    Сколько лет было Лещенко во времены игры Симоняна?...
