Лещенко мечтал, чтобы Симонян играл за «Динамо»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко мечтал, чтобы олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян играл за московское «Динамо».
Во вторник сборная России обыграла команду Боливии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Лещенко исполнил песню «Я люблю тебя, жизнь», композиция и церемония открытия матча были посвящены Симоняну, которому накануне исполнилось 99 лет.
«Была мечта, чтобы Никита Павлович Симонян играл за „Динамо“. Всегда хотелось, чтобы в моем любимом клубе играли только звезды, — сказал Лещенко. — Но в те времена было трудно представить себе, чтобы спартаковский игрок переходил к динамовцам. Все были приверженцами своих команд, патриоты своих клубов, спортивных обществ».
«Никите Павловичу в следующем году исполнится 100 лет. Я хочу ему пожелать здравия, душевного комфорта и спокойствия. Надеюсь, что он по-прежнему будет появляться на трибунах, хочется смотреть футбол вместе с ним. Дай Бог ему здоровья», — добавил Лещенко.
Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.
Болейте за своих, а не против чужих!
Очередной грех на вас, не знать возраст Льва Валерьяновича, гугл вам в помощь. Вот, как мы с вами стали свидетелями поражения вашей команды в Грозном в этом году. так и Лещенко был свидетелем игры Никиты Павловича в Спартаке и Сборной СССР.
Если бы ты интересовался не только голубым клубом, то знал бы, что когда Симонян стал Олимпийским чемпионом Лещенко было 14 лет. А когда он закончил играть , то 16 лет. Вполне приемлемый возраст для восприятия и понимания футбола. Но у Газпрома таких легенд нет и не было.
