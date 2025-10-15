Кокорин рассказал о провокациях болельщиков на Кипре

1760541176

Болельщики «Саламины» провоцировали российского нападающего «Ариса» во время матча чемпионата Кипра по футболу на тему России.

«Самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью. Как-то был матч с „Саламиной“, они начали унижать Россию. Я забил им гол, развернулся, показал уши, и судья дал за это желтую. Спрашиваю: за что? „Ты их спровоцировал, они начали агрессивно себя вести“. Но это был нормальный жест, не оскорбительный», — сказал Кокорин.

Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». В России он играл за московские «Динамо» и «Спартак», петербургский «Зенит» и «Сочи». В составе «Зенита» форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.