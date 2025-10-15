 
 
 
Кокорин рассказал о провокациях болельщиков на Кипре

15 октября 2025, 18:12

Болельщики «Саламины» провоцировали российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина во время матча чемпионата Кипра по футболу на тему России.

«Самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью. Как-то был матч с „Саламиной“, они начали унижать Россию. Я забил им гол, развернулся, показал уши, и судья дал за это желтую. Спрашиваю: за что? „Ты их спровоцировал, они начали агрессивно себя вести“. Но это был нормальный жест, не оскорбительный», — сказал Кокорин.

Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». В России он играл за московские «Динамо» и «Спартак», петербургский «Зенит» и «Сочи». В составе «Зенита» форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.

tbrr8mucg2j8
tbrr8mucg2j8
15 октября в 22:31
Тяжело на чужбине, но сюда не хочет возвращаться
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
15 октября в 20:36
...факт!
Lewa2708
Lewa2708 ответ CCCP1922 (раскрыть)
15 октября в 20:12
так работает пропаганда, так во всём мире
particular
particular
15 октября в 19:22
Саня наверное скучает по нашим чутким, нежным и благодарным поклонникам его мастерства :)
lotsman
lotsman
15 октября в 19:00
Многовато Кокорина сегодня. Вчера Саламыч целый день вещал. Сегодня Кокорин.)
Alex_67
Alex_67
15 октября в 18:59
А ты, Санек, возвращайся в Россию, если не нравятся провокации — это весомый аргумент!!!
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 18:52
Вот так себя ведут даже на Кипре. Казалось бы, что им Россия сделала плохого?
sv_1969
sv_1969
15 октября в 18:43
Надо было им другое показать))) Чтобы тогда было за что ЖК получать!
shur
shur
15 октября в 18:32
...Я даже забыл,что такой футболист существует....!
