Инфантино: «ФИФА восстановит футбольную инфраструктуру Газы»

15 октября 2025, 22:54

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его организация возьмет на себя восстановление футбольной инфраструктуры в Газе, которая была разрушена в результате военных действий.

Для ФИФА важно помочь в осуществлении мирного процесса. Мы поможем восстановить всю футбольную инфраструктуру Газы. Мы также создадим условия для того, чтобы дети могли там заниматься футболом.

Инфантино на этой неделе присутствовал на саммите в Египте, где было подписано мирное соглашение по урегулированию конфликта в секторе Газа.

