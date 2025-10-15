 
 
 
Кокорин рассказал, что порадовался за Смолова после титула «Краснодара»

15 октября 2025, 16:59

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин порадовался за Федора Смолова после победы «Краснодара» в чемпионате России.

В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что футболист покинул команду.

"Да, — ответил Кокорин на вопрос о том, порадовался ли он чемпионству Смолова. — «К „Краснодару“ по-доброму отношусь — и за [владельца клуба Сергея] Галицкого тоже рад. Меня два раза, кстати, туда приглашали. Даже, когда год назад они перед сезоном подписывали Федю, перед тем звали меня. Но я уже отсюда не хотел уезжать».

В текущем сезоне 35-летний Смолов провел за медиаклуб «Броук Бойз» 3 матча в Фонбет — Кубке России, забив 2 гола.

Alex_67
Alex_67
15 октября в 17:57
Никогда Смолов не производил, лично на меня, впечатление своими игровыми качествами. Скорость у него хорошая, дриблинг применял редко, удар обычный – чаще всего мимо. Обычный игрок, никогда не понимал, за что его хвалили? За типовую работу? А вот его агент, сработал хорошо, когда испанцам продавал среднего футболиста, по цене звёзды. Конечно, были у Федора яркие моменты, но достаточно редко. Да, забил гол Реалу, так ему многие забивают.. А вот Аршавин забил Ливерпулю четыре, так мало кто делал... Смолова сильно переоценивали — он совсем не звезда, но апломб в наличии. В чемпионском сезоне Федор просто разочаровал — победу ковали другие, а славу разделили на всех. Кстати, понимает это и Смолов.
Варвар7
Варвар7
15 октября в 17:30
Кокоша "подсластил пилюлю"...)
