Кокорин рассказал, что порадовался за Смолова после титула «Краснодара»

15 октября 2025, 16:59

Нападающий кипрского «Ариса» порадовался за после победы «Краснодара» в чемпионате России.

В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что футболист покинул команду.

"Да, — ответил Кокорин на вопрос о том, порадовался ли он чемпионству Смолова. — «К „Краснодару“ по-доброму отношусь — и за [владельца клуба Сергея] Галицкого тоже рад. Меня два раза, кстати, туда приглашали. Даже, когда год назад они перед сезоном подписывали Федю, перед тем звали меня. Но я уже отсюда не хотел уезжать».

В текущем сезоне 35-летний Смолов провел за медиаклуб «Броук Бойз» 3 матча в Фонбет — Кубке России, забив 2 гола.