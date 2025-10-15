 
 
 
Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы

15 октября 2025, 19:59

Футболист «Монако» Александр Головин будет готовиться к следующему матчу команды в общей группе. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

«Александр чувствует себя хорошо. Он вернулся в общую группу „Монако“ и будет готовиться к ближайшему матчу команды», — сказал Клюев.

18 октября «Монако» в рамках чемпионата Франции в гостях встретится с «Анже».

Головину 29 лет, полузащитник пропустил несколько недель из-за травмы бедра. В текущем сезоне Головин провел три матча за «Монако» и не отметился результативными действиями.

112910415
112910415
16 октября в 05:59
" На палубу вышел, а палубы нет ..."
вернулся к работе, а не мостике другой тренер ...
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
15 октября в 21:24
Доброго Здоровья, союзный!
А там глядишь и в составе Сборной увидим Александра в ноябрьских матчах с чилийцами и перуанцами.
sv_1969
sv_1969
15 октября в 21:00
Сане и здоровья и желательно пройти оставшийся отрезок сезона без травм!
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 20:53
Вернулся? Это уже хорошо для клуба
Варвар7
Варвар7
15 октября в 20:25
Выздоровел , Саша - молодец - в дальнейшем поменьше травм тебе !
Шуня771
Шуня771
15 октября в 20:25
Мы только будем рады если он выйдет в стартовом составе.
