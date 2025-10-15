Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы

Футболист «Монако» Александр Головин будет готовиться к следующему матчу команды в общей группе. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.
«Александр чувствует себя хорошо. Он вернулся в общую группу „Монако“ и будет готовиться к ближайшему матчу команды», — сказал Клюев.
18 октября «Монако» в рамках чемпионата Франции в гостях встретится с «Анже».
Головину 29 лет, полузащитник пропустил несколько недель из-за травмы бедра. В текущем сезоне Головин провел три матча за «Монако» и не отметился результативными действиями.
А там глядишь и в составе Сборной увидим Александра в ноябрьских матчах с чилийцами и перуанцами.
