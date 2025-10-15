Станкович усомнился в эффективности частой смены тренеров в «Спартаке»

1760533437

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» не боится увольнения из команды и сомневается, что частая смена специалистов помогает команде. Об этом он рассказал в интервью изданию Kurir.

«Честно говоря, в „Спартаке“ я сделал много хорошего. Конечно, это не значит, что я останусь в клубе независимо от результатов, — сказал он. — Но факт остается фактом. Будьте бдительны, „Спартак“ за последние годы сменил много тренеров. Это совпадение? Всегда ли проблема была в тренерах? Думаю, руководство поняло, что в какой-то момент эта тенденция должна измениться, что тренер должен заслужить настоящее доверие».

Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. После 11 туров Мир — Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.