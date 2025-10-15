 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Станкович усомнился в эффективности частой смены тренеров в «Спартаке»

15 октября 2025, 16:03

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович не боится увольнения из команды и сомневается, что частая смена специалистов помогает команде. Об этом он рассказал в интервью изданию Kurir.

«Честно говоря, в „Спартаке“ я сделал много хорошего. Конечно, это не значит, что я останусь в клубе независимо от результатов, — сказал он. — Но факт остается фактом. Будьте бдительны, „Спартак“ за последние годы сменил много тренеров. Это совпадение? Всегда ли проблема была в тренерах? Думаю, руководство поняло, что в какой-то момент эта тенденция должна измениться, что тренер должен заслужить настоящее доверие».

Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. После 11 туров Мир — Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кокорин назвал Смолова «чайником» в ситуации с конфликтом в кафе
15 октября
Станкович объяснил, почему его не любят в России
15 октября
Кокорин назвал причину ухода из «Динамо»
15 октября
Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»
15 октября
Станислав Черчесов объяснил, как изменилась РПЛ за 10 лет
15 октября
Карпин не согласен с тем, что футболисты не хотят играть за сборную России
14 октября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
16 октября в 11:28
ну правда
часто менять нехорошо
но ...
Vilar
Vilar
15 октября в 21:36
Пытается копировать Трампа?
lotsman
lotsman
15 октября в 21:02
Частая смена тренеров никогда к хорошему не привадила.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
15 октября в 20:21
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Zak11 (раскрыть)
    15 октября в 20:19
    1. Зацементировал Денисова справа несмотря ни на чьи вопли, это огромный респект
    2.Раскрыл Мартинса и Маркиньоса до звезд рпл
    3. Играет на равных с Зенитом и не стыдно за команду во Всех важных матчах
    4. Усилил команду здоровскими легами, которые ему полностью доверяют, по тому, что знают чего он видел в футболе
    Zak11
    Zak11
    15 октября в 19:41
    А что хорошего сделал Станкович?
    uhdz27ku69uy
    uhdz27ku69uy
    15 октября в 18:05
    Эффекта конечно никакого, потому что приглашают легионеров тренеров
    Сп62
    Сп62
    15 октября в 18:05
    Доверие вначале строится на оптимизме, а утверждается результатами.
    Bad Listener
    Bad Listener
    15 октября в 17:21, ред.
    То есть настолько всё плохо? Насморк усомнился в полезности капель для носа? Сам насморк решил сказать что если только его лечить то болезнь не пройдёт? Вау! Ну так он прав, он даже не представляет насколько он прав. Только вот он это говорит не осознавая что он очередная из этих заноз в заднице которых обречено приводить руководство команды и цель его высказывания не признание своей профнепригодности наряду с профнепригодностью всего руководства, а свою пятую точку прикрыть. Хорошо видимо деньги качаются из бензоколонки, жалко такую золотую жилу терять. Я лично пока вижу как боров заслуживает ненависти и раздражения, если он пришёл заслужить доверия то он явно не в ту сторону рулит. И до доверия ему теперь я боюсь и за всю жизнь не добраться. Ну а доверие манагеров из Лукойла заслужить легко рекламными эффектами - результат на поле не так важен как известное во всём мире громкое имя и вызывающее поведение.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    15 октября в 17:12
    "сделал в спартаке много хорошего" Огласил бы хотя бы часть списка хорошего. Я лично не вижу ничего хорошего кроме позора великому Спартаку за такого тренера. Стыдоба перед всей страной. Такого быдла ещё поискать.
    sv_1969
    sv_1969
    15 октября в 16:29
    Хммм))
    g39jm6p6s4j2
    g39jm6p6s4j2
    15 октября в 16:18
    Частная смена тренеров это большой бизнес некой кучки функционеров от спартака.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     