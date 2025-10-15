 
 
 
«Барселона» объявила о продлении контракта с де Йонгом

15 октября 2025, 15:58

Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал новый контракт с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Де Йонгу 28 лет, он выступает за «Барселону» с 2019 года. В составе клуба он провел 267 матчей, забив 19 голов и сделав 24 результативные передачи, став по два раза чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны. Ранее футболист играл за амстердамский «Аякс», с которым выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов. В составе национальной команды стал серебряным призером Лиги наций в 2019 году.

112910415
16 октября в 11:29
полезный человек, пусть будет !
Брулин
16 октября в 00:40
Де Йонг о зарплате в «Барсе»: «СМИ всегда ее завышали, и это влияло на то, как люди воспринимали меня. Если они прочитают, что я самый высокооплачиваемый, это ваша вина»
A.S.A
15 октября в 19:02
Интересные дела происходят в Барселоне. У клуба финансовые трудности, с огромным трудом находят лазейки, для регистрации новых игроков, форварда не могут толкового купить, спасаются арендами, но при этом, продлили контракт с игроком, у которого если я не ошибаюсь одна из самых больших з/п в клубе!!! Френки конечно же талант, но очень хрупкий и дорогой талант! Может лучше бы продали его за хорошие деньги и поправили свое финансовое положение?!
shur
15 октября в 18:21
...конечно не Хави, не Иньеса ,но есть в этом парне аккуратность работы с мячом и организация игры команды в центре поля!
Van Vanovich
15 октября в 18:00
Достоин контракта с Великим клубом!!!
пират Елизаветы
15 октября в 17:04
Отлично. Рад что голландец будет играть за Барселону))) таких игроков мало на рынке.
