Кокорин назвал Смолова «чайником» в ситуации с конфликтом в кафе

15 октября 2025, 15:48

Российский футболист Федор Смолов повел себя глупо в ситуации с дракой в кафе. Такое мнение высказал нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин.

«Он — „чайник“. Говорил, что не попадется, что будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же „Кофемании“ с кем-то подраться — это нужно было умудриться», — сказал Кокорин.

10 сентября в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело, игроку избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Смолову может грозить до трех лет колонии. На допросе футболист частично признал вину.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина — к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

Варвар7
Варвар7
15 октября в 19:55, ред.
"А в той же „Кофемании“ с кем-то подраться..." — а про себя подумал - "На наш с Пашей "бренд" покусился"...)))
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
15 октября в 18:27
... тыхтящий утюг, таких пассажиров не уважают,нигде,про товарища
плести ахинею в открытую...!
112910415
112910415
15 октября в 17:45
Эксперт не ошибется!
7sen5tye2raq
7sen5tye2raq
15 октября в 16:20
Нужно было сразу стулом, а он разговоры затеял.
Варвар7
Варвар7
15 октября в 16:16
«Он — „чайник“. - А ты, Сашок , если следовать твоей же логике - "Чайник со свистком"- ещё и злорадно "свистишь" на "коллегу" по этому поводу...)
sihafazatron
sihafazatron
15 октября в 16:01
А сам наверно гордится товарищем))
