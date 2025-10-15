 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиТоварищеские матчи. Сборные 2025

Талалаев оценил игру братьев Миранчуков в сборной России

15 октября 2025, 17:29

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил то, как полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук и полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук проявили себя в последних играх сборной России.

«Считаю, Миранчуки вернулись на свой прежний уровень, когда они только уезжали в Европу. Антон здорово проявил себя против Ирана, Алексей — против Боливии. Они большие молодцы в плане креатива», — сказал Талалаев.

Антон Миранчук вышел в стартовом составе в матче сборной России против команды Ирана (2:1) и отдал результативную передачу. Алексей Миранчук вышел с первых минут с капитанской повязкой в матче против сборной Боливии (3:0) и отметился забитым мячом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов объяснил удачный старт вместе с «Ахматом» в РПЛ
15 октября
Первая победа над Южной Америкой: сборная России обыграла команду Боливии
15 октября
Карпину первый тайм матча с Боливией понравился больше, чем второй
14 октября
Игрок костромского «Спартака» оценил форму возобновившего карьеру тренера
13 октября
Кутепов оценил работу Станковича в «Спартаке» в текущем сезоне
12 октября
Без права на ошибку: сборная России во главе с Карпиным победила иранцев
11 октября
 
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 октября в 19:42
Все эти матчи товарищеские... Здесь другой уровень игры... Посмотрим, как команда будет играть в официальных матчах...но когда это случится
STVA 1
STVA 1
15 октября в 18:45
Ну прям два братца))
Alex_67
Alex_67
15 октября в 18:41
Вот какое дело Талалаеву до того, как сыграли братья Миранчуки? Я бы, на месте руководителей клубов, запретил действующим тренерам посещать экспертные площадки, тем более что-то комментировать. Если невтерпёж побыть экспертом, сядь со своим тренерским штабом и разбирай на молекулы игру своей команды и соперника. Это поможет в планировании подготовки к предстоящим матчам.. Я говорю прописные истины, но тренер должен думать о своей команде, в первую очередь и во вторую тоже.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 