Талалаев оценил игру братьев Миранчуков в сборной России

1760538595

15 октября 2025, 17:29

Главный тренер «Балтики» оценил то, как полузащитник американской «Атланты» и полузащитник московского «Динамо» проявили себя в последних играх сборной России.

«Считаю, Миранчуки вернулись на свой прежний уровень, когда они только уезжали в Европу. Антон здорово проявил себя против Ирана, Алексей — против Боливии. Они большие молодцы в плане креатива», — сказал Талалаев.

Антон Миранчук вышел в стартовом составе в матче сборной России против команды Ирана (2:1) и отдал результативную передачу. Алексей Миранчук вышел с первых минут с капитанской повязкой в матче против сборной Боливии (3:0) и отметился забитым мячом.