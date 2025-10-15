Талалаев оценил игру братьев Миранчуков в сборной России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил то, как полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук и полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук проявили себя в последних играх сборной России.
«Считаю, Миранчуки вернулись на свой прежний уровень, когда они только уезжали в Европу. Антон здорово проявил себя против Ирана, Алексей — против Боливии. Они большие молодцы в плане креатива», — сказал Талалаев.
Антон Миранчук вышел в стартовом составе в матче сборной России против команды Ирана (2:1) и отдал результативную передачу. Алексей Миранчук вышел с первых минут с капитанской повязкой в матче против сборной Боливии (3:0) и отметился забитым мячом.