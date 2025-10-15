Донецкий «Шахтер» намерен играть во Второй лиге чемпионата России

1760542369

15 октября 2025, 18:32

«Шахтер» из Донецкой Народной Республики намерен выступать в Второй лиге чемпионата России в следующем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ).

«На прошлой неделе руководство ФНЛ провело рабочую встречу с представителями донецкого „Шахтера“. В рамках встречи состоялось знакомство руководителей клуба с руководством лиги, а также обсуждались намерения клуба выступать во Второй лиге Б в сезоне 2026 года после получения соответствующего права по спортивному принципу по итогам завершающегося сезона в лиге „Содружество“. Кроме того, стороны провели предварительные консультации по ключевым требованиям процедуры аттестации клуба», — рассказали в пресс-службе ФНЛ .

По итогам встречи ФНЛ предоставила запрошенную клубом информацию для подготовки к процедуре аттестации. В числе рассматриваемых клубом арен для проведения домашних матчей обсуждалась «Форте-Арена» в Таганроге. «Лига подтвердила, что стадион хорошо знаком по матчам „Форте“ и его инфраструктурные возможности соответствуют требованиям для проведения игр в рамках Второй лиги Б. Также представителям „Шахтера“ были разъяснены ключевые аспекты перехода из любительского статуса в профессиональный и основные требования процедуры аттестации», — отметили в пресс-службе ФНЛ .

Процедура аттестации для всех клубов, получивших право принять участие в сезоне-2026 Второй лиги Б, начнется в декабре текущего года и закончится в феврале 2026 года. Окончательное решение о соответствии клубов критериям для участия в сезоне будет принято по итогам аттестации, которая на данный момент не началась.